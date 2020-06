Fernando Montes se organiza para ayudar a familias damnificadas de San Salvador

El mediocampista nacional de Atlético Marte, Fernando Montes, se unió a un grupo de jóvenes organizados de su comunidad para ayudar a las familias damnificadas de San Salvador en el marco de la tormenta tropical Amanda y de la pandemia de la COVID-19.

Montes y los jóvenes de movimiento Rescatando San Salvador, nacido de su comunidad, se han movilizado desde este domingo para reunir víveres, ropa, colchonetas y comida para las zonas más afectadas de San Salvador tras las lluvias de la tormenta tropical Amanda.

Los sectores donde se está ayudando son la comunidades Las Palmas, El Tanque, La Cuchilla y los albergues del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y la comunidad Nueva Israel.

"Mi papá me regaló dos bolsones de ropa para ir a dejarlas, pero un grupo de jóvenes de mi comunidad, que están empezando una organización que se llama "Rescatando San Salvador", andaban reuniendo cosas, entonces me les uní y empezamos a repartir las cosas en la comunidad Las Palmas, fuimos a El Tanque y a La Cuchilla y los albergues del INTI y la Nueva Israel", dijo Montes.

Tras culminar su primer día de ayuda, Montes relata que desde tempranas horas de este lunes, la organización de jóvenes a la que ahora pertenece está reuniendo víveres y ropa para seguir ayudando a las familias que se han quedado sin nada tras la tormenta y que no están trabajando debido a la cuarentena decretada por el gobierno.

"Ayer fue día de locos, anduvimos para arriba y para abajo, pero ahora ya estamos más organizados, ahora se recolectará víveres, ropa para mañana e ir a entregar, ahora solo se entregarán 160 platos de comida, estamos viendo a donde llevarlo porque hay gente que de verdad necesita comida. Ellos están empezando su organización y me les he unido y creo que me les voy unir porque me gustó el ambiente que tienen",concluyó.

Montes tienen un gran recorrido en la segunda y tercera división división tras militar en equipos como en la UES (2007), Marte Soyapango (2012), Nejapa (2014), Quequeisque (2014-2015), Racing Jr (2016), Brujos (2016-2019), Vendaval (2019) y Atlético Marte (2020).