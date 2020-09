Fernando Montes, jugador de Atlético Marte: "La revancha me vino a los 29 años"

Fernando Montes fue anunciado como integrante del primer equipo de Atlético Marte para la temporada 2020-21 de la primera división. La entidad marciana volverá al circuito mayor luego de pasar cuatro años en la segunda división tras registrar su último descenso en el Clausura 2016. Los carabineros volverán a la liga de privilegio por la vía de un intercambio de categoría con El Vencedor.

La oportunidad de debutar en primera división le llegó a Fernando a los 29 años de edad; para Montes es un sueño cumplido estar en liga mayor tras estar 12 años en segunda y tercera división, tiempo donde asegura que vivió "alegrías, tristezas y hambre".

Montes asegura que quiere que su historia motive a muchos jugadores que aún no han logrado debutar en primera división, por lo que los invita a que no se den por vencidos.

"Valió la pena todo el esfuerzo. En segunda y en tercera se aguanta hambre, un ejemplo, el Quequeisque tenía un contrato de $600 y en los cuatro meses solo recibí $230, en el fútbol de acá siempre sufris, hay alegrías y tristezas de las desveladas y las mangoneadas cosechas frutos, y ahora se me ha dado la oportunidad y quiero aprovecharla al máximo", dijo el jugador, originario de la colonia Adesco Roma, en San Salvador.

UES, Marte Soyapango, Nejapa, Quequeisque, Racing Junior, Brujos Mario Calvo, Vendaval y Atlético Marte fueron su camino antes de llegar a su objetivo en primera división. Montes, incluso considera que esta oportunidad le llega en su plena madurez deportiva.

"Lo tomé con una gran felicidad, porque para mi papá es un gran sueño tener una camisa mía de primera división, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de jugar en Firpo, pero por cuestiones de la vida me fui a Marte Soyapango y con el profesor Raúl Toro y fue ahí donde me lesioné la rodilla, no jugué un año completo por el medio de seguirme lesionando. La revancha me vino a la edad de 29 años, siento que cuando ya tengo la mayor madurez de mi vida para poder afrontar una cosa como esta. La impresión que tengo es una gran felicidad y una gran ansiedad de querer hacer bien las cosas", contó Montes.

El jugador marciano asegura que tanto él, como el plantel de Atlético Marte tienen la intensiòn de dar de qué hablar en este regreso del club carabino a las canchas de primera división.

"La verdad que el grupo está motivado, queremos hacer las cosas super bien, si bien la plantilla no está lleno de jugador de renombre, pero estamos con toda la disposición de querer hacer las cosas bien y tratar de dar lo mejor para dar de qué hablar, no solo de negativo, sino también positivo", apuntó el mediocampista.

También, sobre el hecho de la reactivación del fútbol de alto rendimiento en el país, Montes lo describe como alivio para los que se ganan la vida a través del fùtbol, incluyéndose a él mismo en el grupo.

"La verdad nos ha afectado bastante, porque la mayoría de nosotros vivimos de esto. Yo por lo menos tenía mi carro y anduve haciendo Uber, haciendo viajes y todo, pero sinceramente para todos en general es un gran alivio, porque la mayoría vivimos de esto y aunque tengamos el miedo de contraer contagio, por lo menos tenemos la posibilidad de traer el dinero a nuestras familias", concluyó Montes.