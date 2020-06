Fernando Escobar, el regreso del goleador

Un año de estudio le resta a Fernando Tonatiú Escobar para graduarse como licenciado en Ciencias Jurídicas de una universidad privada de San Miguel y luego de tres años alejado del fútbol profesional, considera que es hora de volver.

Se retiró del fútbol hace tres años y decidió dedicarse al estudio universitario por el consejo de sus padres ante las “limitantes” que sufrió en su paso por el Dragón. Tomó el consejo de sus padres, estuvo a punto de firmar con el Jocoro el torneo pasado, completó la pretemporada, pero le limitaba el espacio para el estudio y optó por seguir alejado del fútbol profesional.

Siempre ha mantenido la chispa por el fútbol, es una de sus pasiones y tiene ofertas de dos equipos de la primera división, para el próximo torneo “una de un equipo de San Salvador y la otra de un equipo de oriente”, dijo.

Escobar tiene 24 años de edad y muchos deseos de volver al fútbol, también fue parte del proceso de selecciones juveniles del país y está a las puertas de firmar su regreso al fútbol.

TRAYECTO

A los 18 años de edad, Fernando Escobar comenzó su carrera profesional con el Guadalupano de la segunda división en el año 2015, dirigido en ese momento por el entrenador Omar Sevilla. Para el año 2016, Sevilla lo promovió al Dragón de la primera división, fue inscrito en la categoría de reserva y alternó los entrenos con el equipo mayor, hasta su retiro en el año 2017.

Jugó un partido en la primera división y se proclamó campeón de goleo de la categoría de reserva con 14 goles anotados con el equipo migueleño, en el Clausura 2017.

Se desempeña como volante y delantero “mi sueño siempre fue jugar, lastimosamente en este país cuesta mucho porque vivimos cosas bien difíciles, recuerdo que jugando con la categoría de reserva con el Dragón, no nos daban comida, nos tocaba que cocinar espagueti, e ir hasta Metapán (por ejemplo) y después del partido nos daban un pan… cosas así que vieron mis papás, que siempre me apoyaron, y al ver esas cosas, me decían ‘mejor estudia’, pero seguí jugando porque me propuse llegar a la primera división”.

Durante este tiempo, se preparó de manera particular “siempre me preparo, juego al fútbol. Voy al gimnasio para esta en forma, la temporada pasada hice pretemporada con el Jocoro, pero al final, no me convenía quedarme ahí… en este fútbol se ven cosas tristes, sino es un equipo grande, cuesta, uno se la piensa”.

Tiene claro que “generalmente los que juegan en equipos pequeños tienen otros trabajos, no les da solo jugar al fútbol, son cosas que me di cuenta, es mi prioridad jugar, pero también llevar el estadio a la par”.