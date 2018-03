Fernando Castillo: “Si estás al 50 u 80 por ciento no servís para FAS”

El mediocampista Fernando Castillo afirmó que no está a gusto con su rendimiento individual y que trabaja al doble para alcanzar una mejoría en este Apertura 2017.“En lo personal, creo que no he aportado nada el equipo hasta ahorita”, afirmó el volante capitalino, quien fue titular en el duelo del pasado domingo entre FAS y Sonsonate.“Contra Sonsonate sé que no jugué bien. Tuve opciones claras y no las aproveché. Siempre hago un autoanálisis”, externó el jugador de 20 años.Castillo debutó en primera división en el campeonato Clausura 2016, de la mano del entrenador Carlos “el Che” Martínez. En septiembre de 2016 sufrió una fractura de tobillo de la cual recayó en el certamen anterior.“Me estoy preparando para volver al cien por ciento. Todavía arrastro la secuela de la lesión de tobillo que sufrí. No hay miedo a la hora de entrar a la cancha, pero sí presión”, afirmó Castillo, para luego subrayar: “La camiseta del FAS pesa mucho. Tenés que entregar todo, y cuando estás al 80 o 50 por ciento no servís para FAS.”Sobre sus proyecciones con el equipo santaneco, sostuvo: “No estoy conforme con mi rendimiento y creo que los entrenadores igual, pero estoy joven. Tengo una carrera por delante y espero retomar el nivel que tenía antes. Lo fundamental en un equipo es la competencia. Mis compañeros están haciendo un trabajo y yo estoy empujando para volver a llegar”.Sobre la competencia en su posición, agregó: “Aquí hay jugadores de gran talento. En mi posición tengo la competencia de Jairo (Henríquez). En el torneo anterior a lo mejor no anduvo bien, pero hoy Jairo es otro. Está pasando por un gran momento”.