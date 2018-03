Fernando Alonso, el nuevo “socio de honor” del Real Madrid

El Real Madrid nombró hoy "socio de honor" al español Fernando Alonso en un acto en el que el piloto de McLaren aseguró que "nació" para ser hincha del club blanco.

"Este acto es una muestra de agradecimiento a uno de nuestros aficionados y a uno de nuestros socios, que es además uno de los deportistas más importantes de España", aseguró el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en su discurso inicial.

Y añadió: "Es un pionero, un genio que logró para nuestro país lo que nadie había conseguido. Fernando, para todo el madridismo eres un excelente embajador del Real Madrid, por eso nuestra asamblea aprobó que te diéramos la máxima distinción. Tu trabajo y tu talento te han llevado a lo más alto".

Alonso: “Soy un socio más de este gran club.” ??https://t.co/QNeL2PGh2B pic.twitter.com/DRkg90DOwV — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 4, 2017

Pérez no obvió los problemas que está teniendo Alonso con su escudería durante los últimos años."Más allá de los motores, tu valentía y tu fuerza te ha convertido en un icono a nivel mundial", dijo. El piloto español, acompañado de su novia, Linda,recibió una camiseta del Real Madrid con el número 1 a la espalda y se mostró entusiasmado de recibir el reconocimiento de su equipo de fútbol favorito."Es un día tremendamente especial en este estadio que amo desde la distancia. No me pierdo nada de lo que sucede en el Real Madrid. Esto empieza desde que era pequeño. Mi padre era del Madrid y me inculcó los valores de este club. En mi casa siempre hubo mucho fútbolporque mi padre además jugabay era portero", relató el dos veces campeón de la Fórmula 1.Alonso se declaró madridista de corazón."Muchas veces me preguntan por qué soy del Real Madrid y siempre digo que no sé. Soy del Real Madrid porque soy del Real Madrid, igual que no sé por qué tengo los ojos marrones. No lo sé. Hemos nacido para ser hincha del Real Madrid", explicó.