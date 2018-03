Fernando Alas: “El fútbol salvadoreño está en una crisis”

Con una crisis financiera interna que acarrea una deuda de unos $120 mil dólares, el presidente del Chalatenango, Fernando Alas busca la mejor salida de la problemática, que por ahora no llega a buen término.El dirigente mencionó en los microfónos del Güiri Güiri al Aire algunas de las situaciones que afectan a la institución.La deuda anda alrededor de unos $120 mil dólares, ya que no sólo se trata de un retraso con el equipo de la primera división, sino de todos: reservas, sub-17 y otros empleados. Y se buscan las formas de cumplir con nuestra responsabilidad.No estamos obviando nuestras responsabilidades, pero el tema de orden económico es un problema del fútbol salvadoreño. El lunes tocamos el tema con el Comité Ejectuvo (de la FESFUT), se tocó el tema con la primera división, porque el fútbol nacional está en crisis. Se dicen muchas cosas, pero se desconoce la realidad. Considero que sí se puede salir adelante, nunca he creído que las cosas no se pueden hacer, falta que la afición reponda y que las personas, a parte de Francisco Peraza (representante legal del Chalatenango) y su servidor, nos unamos, pero debe haber reconciliación, sino será difícil.Este torneo lo inicié en un lío de demandas, prácticamente salí de fiador de todas las administraciones anteriores. Heredé un problema económico muy grande, con un déficit de $180 mil dólares, y si a esto le sumanos $120 mil, quiere decir que el equipo tiene un gran problema.Chalatenango solo se dice que tiene el respaldo de la afición, pero se necesita que esté consciente de la necesidad y de la urgencia de ese apoyo.En tercera división, junto al Sonsonate, generamos una buena expectativa, de un fútbol que revolucionaría a la liga mayor. Nosotros logramos ascender a la segunda división y el Sonsonate compró la categoría para estar en segunda, y posteriormente nos acompaña en la primera división.Son pueblos con aficiones similares, con una debilidad, que cuando nuestros equipos van perdiendo la afición la abandona, cuando debería ser lo contrario. Yo he visto al Alianza superando esa situación, los veo que acompañan al equipo en todo momento. En otros equipos no se ve lo mismo.A parte de lo económico, la afición representa una fortaleza por el equipo. Si nos vamos a lo económico se tomó a bien ceder la taquilla, sumando los problemas que se han generado en este momento. Ellos pudieron hacer la evaluación respectiva y habrán descubierto que las arcas de los equipos no son como ellos se lo imaginan.Hubo una taquilla de $1,500 y se lo repartieron entre todos y les tocó como 20 dólares cada uno. Solo en la delantera del Chalatenango hay $12 mil en salarios, con lo que cayó no alcanzó ni para pagar a uno.Yo propongo inversión en el equipo. Lamentablemente ahora nadie quiere invertir en el plantel si Francisco Peraza no se hace a un lado, quien por ahora está inhabilitado. Si hay alguien que le ha apostado al fútbol es Peraza, pero le ha tocado sufrir el dicho que “nadie es profeta en su propia tierra”.Yo tuve una reunión con alguien que tiene interés, no me gusta hablar de grupos, soy partidario de la gente que quiera, que de Chalatenango se haga un patrimonio del departamento.