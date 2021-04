Fernanda Cuaresma, jugadora de Águila: "Sabíamos que era algo grande lo que estábamos haciendo"

El Güiri Güiri al Aire conversó con la delantera del equipo Águila femenino Fernanda Cuaresma quien explicó que la decisión de no jugar el partido ante Santa Tecla el pasado 7 de abril fue como medida de presión para que se mejoren sus condiciones y ya hubo reacción positiva de la directiva.

El equipo femenil de Águila decidió no jugar su partido ante Santa Tecla en el estadio Félix Charlaix de San Miguel el pasado miércoles 7 de abril.

Por dicha acción las jugadoras fueron sancionadas con una multa de $25 y al final la dirigencia del Águila asumió el pago de la sanción al plantel femenil.

De entrada Fernanda Cuaresma definió como complicada la situación que vivieron, pero afrima que era necesaria.

"Lo que se trató de hacer con esto fue en forma de protesta que no estábamos teniendo el apoyo adecuado de lo que era la administración del equipo, no contábamos con viáticos, tampoco teníamos la hidratación suficiente para los entrenos o partidos. Era un sinfín de necesidades que teníamos ya sea también las canchas donde entrenamos son canchas en mal estado y lo único que queríamos era que se nos escuchara para que nos pudieran ayudar", explicó la futbolista del cuadro emplumado.

Según Cuaresma no tienen un contrato como lo tienen los jugadores del equipo mayor masculino.

"Firmamos un documento que es como la inscripción pero no es un contrato donde se habla de un sueldo como lo hacen los equipos masculinos, no es así, solo percibimos viáticos, es algo que no es nuestro trabajo y no es que todas vayan a vivir de eso, no se requiere un sueldo pero sí comenzó la junta directiva el apoyo de los viáticos" , dijo.

Fernanda sostuvo a la Mesa más redonda que la decisión de no jugar fue como equipo y ofrecieron las respectivas disculpas al Santa Tecla por el viaje realizado hasta San Miguel.

"Fue una decisión grupal y le dijimos a nuestro técnico que no nos presentaríamos el día miércoles para jugar contra Santa Tecla porque no veíamos ayuda...Sabíamos que era algo grande lo que estábamos haciendo y no era cualquiera cosa y sabíamos las repercusiones que podría traer tanto para el equipo y para nosotras", recalcó.

La jugadora confirmó que luego de la protesta ya hay cambios en algunas de las situaciones que fueron denunciadas como la hidratación y kinesiólogo, entre otras. Además confirmó que la directiva del cuadro naranja y negor pagará la multa impuesta por la Comisión Disciplinaria.

"Desde que hablamos, el kinesiólogo ya nos acompaña al partido también y a los entrenos de igual manera. Dos días después se habló con la capitana y se llegó a un acuerdo y la junta directiva reaccionó muy rápido, luego se nos reunió a nosotras y junta directiva nos va a dar el apoyo que necesitábamos con los viáticos y el día viernes se nos entregó los viáticos y se van a estar dando cada 15 días", expresó Cuaresma.

Agregó que 16 de las 23 jugadoras viven fuera de San Miguel y era necesario buscar los cambios.

Rodrigo Arias consultó a Fernanda Cuaresma si la Liga Femenina ha tenido ayuda del aporte que mandó FIFA para el desarrollo de esta rama del fútbol.

"Yo considero que no, no habló del equipo sino como de la Federación que toma a la liga de nosotras como no tan importante como lo hacen con la liga masculina. Que yo sepa no se ha visto ningún cambio ,seguimos igual y en la zona oriental es donde más se carece de ayuda al fútbol femenino y no ha habido cambios", mencionó.