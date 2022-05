Femenina Sub-17 se despide del Premundial

La selección femenina Sub-17 cayó ante su similar de Puerto Rico en el Premundial de la categoría y no pudo acceder a semifinales. Las cuscatlecas tuvieron una dura faena ante las boricuas, que tuvieron pegada, y se despidieron de sus opciones de ir al Mundial de India 2023.



Las cuscatlecas buscaron tener la pelota para llegar con muchas jugadores sobre la cabaña de Ariana Anderson, pero las isleñas tenían sus fortalezas y fueron difíciles de superar.



Marilia Nieves-Melchor era la jugadora que más problemas le daba a la zaga nacional con disparos de larga distancia en los primeros minutos. Uno de ellos, al minuto 23, obligó a la portero Alexandra Jiménez a una estirada de mucha categoría.



Las salvadoreñas también buscaron el marco rival con insistencia, aunque no tuvieron fortuna. Uno de ellos fue con Carolina Ayala, quien aprovechó una buena llegada por la banda derecha para llegar al borde del área y rematar, pero se fue apenas desviado.



Puerto Rico se fue arriba en el marcador por intermedio de Marilia Nieves-Melchor al minuto 37. Fue una buena jugada que agarró mal parada a la zaga nacional que permitió a la boricua mandar el balón al fondo de las redes que defendió Alexandra Jiménez.



En respuesta, el seleccionador cuscatleco hizo una modificación en el equipo y mandó a Yaneth Sotelo en lugar de Karoline Velásquez. Las chicas buscaban reaccionar al cierre de la primera mitad, pero las caribeñas estaban bien paradas y no daban muchos espacios.



Al minuto 43 llegó un riflazo de Victoria Meza que supo contener la cancerbera Ariana Anderson en una de las buenas oportunidades de las salvadoreñas. Así finalizó la primera mitad, con la leve ventaja de las boricuas en un duelo apretado.



Ya en la parte de complemento, Victoria Meza lo intentó nuevamente con un disparo de larga distancia que se fue pegado al poste derecho. Las salvadoreñas buscaron la pelota para crear opciones. Cinthya Ramírez y Mía Arévalo intentaron superar la férrea marca de las caribeñas que en momentos impusieron su físico y velocidad.



DEFINIDO

Sin embargo, al minuto 65 llegó el segundo de las boricuas con lo que sentenció el partido. Indigo Sims aprovechó una jugada en velocidad para fusilar a Alexandra Jiménez y poner el 2-0. Fue un golpe duro para las cuscatlecas que intentaron causar estragos, pero las puertorriqueñas fueron letales.