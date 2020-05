Felipe Ponce se encamina a seguir en Alianza

La puerta de acceso de Alianza se abre cada vez más para el volante mexicano Felipe Ponce, de cara al Apertura 2020. En las últimas horas, el representante del jugador azteca, Miller Lizarazo, dijo a EL GRÁFICO que ambos decidieron en conjunto que no van a renovar con el equipo colombiano, Deportivo Pasto, el contrato que Ponce tiene ahí hasta el 20 de junio próximo.

Tras superar la fecha en que caducara su contrato con el plantel cafetero, el azteca quedará como agente libre para poder negociar con cualquier equipo. Pero Lizarazo dijo que por ahora la primera opción para el mexicano es Alianza, equipo que, incluso, ya le reservó su cupo de extranjero para el Apertura 2020. Ponce fue clave en el mediocampo de los blancos en la primera vuelta que se jugó del Clausura 2020. Marcó dos tantos y lideró ese sector del equipo dirigido por el colombiano Wilson Gutiérrez.

A parte de su buen trabajo en el torneo local, Ponce fue de trabajo destacado en el equipo aliancista en la serie ante el Tigres mexicano, por octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones. En la ida abrió la ruta del triunfo por 2-1 ,tras hacer efectivo el cobro de un tiro de penalti.

"Ya queda menos de un mes para que termine el contrato de Ponce. Hay unos pagos que están pendientes por trabajos ya realizados en el Deportivo Pasto y eso es lo que falta acordar. Ese equipo me hizo la propuesta de alargar y renovar contrato, pero ya está tomada la decisión de que no se va a renovar con el Deportivo Pasto. Ya se le pasaron por escrito a ese club nuestras muestras de agradecimiento. La idea es mirar nuevos aires. Yo me baso mucho en cómo se sienta mi jugador. Si se siente tranquillo y bien recibido ahí estará", apuntó Lizarazo.

Luego, Lizarazo dijo que el volante mexicano está muy agradecido con la dirigencia aliancista, que ahora es encabezada por el director ejecutivo, Lisandro Pohl. "Lo han recibido bien en El Salvador Alianza y su hinchada y ya dije antes que yo me baso en cómo se sienta el jugador. Por eso es que Alianza es ahora la primera opción. Desde este 21 de junio ya estaríamos en la libertad de negociar. Siempre, Felipe me dice que se siente en deuda con Alianza y toda su afición. Felipe tiene mucho más que dar y eso lo podría demostrar al momento de regresar, si Dios quiere y se dan las cosas. Pasto nos hizo una propuesta para renovar, pero Felipe está muy contento ahí en Alianza. Lo han recibido bien y en Deportivo tuvo muy poco y por eso se da a préstamo al equipo salvadoreño", explicó el representante de Ponce.