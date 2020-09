Felipe Ponce intentará ingresar esta tarde al país por una aduana terrestre

En abril de este año, luego de la cancelación del Clausura 2020, se fue por tierra a México, por la pandemia por coronavirus y, ahora, su regreso a El Salvador deberá ser por la misma vía. Para esta tarde, luego de que este sábado no pudiera hacerlo, el volante mexicano de Alianza, Felipe Ponce espera luz verde de las autoridades migratorias salvadoreñas para poder acceder al país. Lo hará de un largo recorrido, por tierra, desde Tapachula (frontera México-Guatemala) hasta San Salvador.

Para poder entrar al país esta tarde, Felipe Ponce tuvo que realizarse dos pruebas de hisopado, un requisito indispensable para que Migración de El Salvador le dé paso en la aduana terrestre por la que ingresará a El Salvador. Ponce espera que esta vez ya no haya más contratiempos, debido a que desde el 1 de este mes está intentando acceder a territorio cuscatleco, pero no le había sido posible ,debido que en los intentos que hizo siempre tuvo documentación pendiente por completar.

"No se me hace tan complicado la distancia desde Tapachula a El Salvador, si lo comparamos con otras que hay en México. Lo tardado y complicado ahora es cruzar la frontera. Esperemos que no haya mucha gente. Me tuve que hacer dos veces la prueba por Covid-19, en hisopado, pues estaba planeado que llegáramos a El Salvador el sábado y la prueba debe ser de 72 horas antes para tu ingreso. Cuando ya no pudimos viajar el sábado tuvimos que hacernos otra. Llegué por avión a Tapachula, desde la capital mexicana. Desde Tapachula debo cruzar a Guatemala y luego a El Salvador, como estaba planeado", dijo el volante mexicano a este medio.

Por otra parte, Ponce le dijo a EL GRÁFICO que ya cumplió con todos los trámites requeridos por Migración de El Salvador, que desde este lunes realizará la apertura de las aduanas terrestres . "El único tramo por tierra es desde Tapachula a San Salvador. Son casi nueve horas más o menos", indicó el azteca, quien marcó dos tantos con la camisa de Alianza en el Clausura 2020 en la liga local. Pero en el torneo de CONCACAF Liga de Campeones convirtió un tanto ante Tigres , de México, por la ida de octavos de final .

Firmar contrato

A su llegada, Ponce tendrá que firmar el contrato que Alianza tendrá que registrar en la FESFUT. El mexicano, tras descartar su continuidad con el Deportivo Pasto colombiano, en junio pasado, tuvo que hacer un nuevo pacto laboral con los albos. En el Clausura 2020 vino a las filas blancas , a préstamo.

"Mi contrato se terminaba este 20 de junio con Deportivo Pasto. Yo, desde un mes antes, le había comunicado a Deportivo Pasto que no iba a continuar. Por la opción de Alianza, decidimos con mi representante, que no iba a seguir en Colombia. Pasto es un buen proyecto, sobre todo, pero decidí seguir en Alianza, porque siempre está peleando por ser campeón y también está participando en los torneos de CONCACAF. Estoy a gusto en Alianza y a esta edad (32 años) prefiero estar en un equipo en el que esté a gusto y no andar probando con empezar de cero. Ya hace algunos años, sí lo hubiera hecho, pero ahora ya me interesan otras cosas, un lugar en el que esté a gusto, donde esté cómodo, donde sea bien recibido", explicó el mexicano en charla con este medio.

Por ahora , Ponce y Rodolfo Zelaya son los únicos ausentes en la fase de pretemporada. El azteca tendrá que ponerse a la par de sus compañeros lo más pronto posible. Sin embargo, eso no será problema para el mediocampista , debido a que reiteró que se siente cómodo en las filas de los paquidermos.