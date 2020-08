Felipe Ponce a la espera de tomar otro vuelo humanitario para retornar al país

El mexicano Felipe Ponce Ramírez, volante ofensivo de Alianza, no pudo retornar al país el pasado sábado 22 en vuelo humanitario procedente de Ciudad de México como lo había planificado de manera original y deberá esperar al menos 10 días más para poder incorporarse a la pretemporada de los albos que iniciará el próximo 1 de septiembre.

El jugador de origen duranguense alertó a la hinchada blanca luego que informara en sus redes sociales que no pudo tomar el avión de retorno al país por la falta de un documento indispensable que le exigía el personal de Migración en México.

"Batallando por regresar a El Salvador, no pude volar (el sábado 22) porque me hizo falta un documento que me lo pidieron casi a la hora de abordar el avión pues faltaba eso y así no me podían dejar volar. Fue por eso que no volé, siento que fue falta de comunicación entre Migración y Alianza; pero bueno, ahora sí hay tiempo para que puedan hacer las cosas bien y poder volar sin problemas", aseguró el jugador azteca que sumó siete partidos en el torneo Clausura 2020 en su debut en el fútbol salvadoreño.

Ponce le explicó a Deportes LPG el inconveniente real que tuvo en el aeropuerto internacional de México el pasado sábado 22 antes de abordar el mismo vuelo humanitario que tomó el seleccionador Carlos de los Cobos para trasladarlo al país.

"La intención que tenía era haber viajado ayer (sábado) porque nos habían comentado (de parte del Consulado de El salvador en México) que ya no habría más vuelos humanitarios; por eso mi urgencia de poder viajar ese día (y el motivo de alertar su situación en sus redes sociales) ya que si no sería hasta que abrieran el aeropuerto en El Salvador, pero ahora han organizado otro viaje y ojalá pueda viajar", destacó el jugador norteño quien sumó dos goles con la camiseta blanca de Alianza en el torneo pasado.

El jugador nacido en Ciudad Lerdo hace 32 años explicó que la documentación que le hizo falta a la hora de presentar sus papeles a Migración fue su permiso de residencia en nuestro país, pero que es un tema ya resuelto.

"El documento que me hizo falta a la hora de querer viajar fue eso, me faltaba el carnet de residente temporal, es un permiso de residencia por tres meses de manera temporal que te entregan la primera vez que solicitas trabajar en el país en lo que te dan el permiso permanente", explicó el volante azteca.

"El documento permanente me llegó cuando yo ya estaba en México al tomar la decisión de regresar a México por el tema de la pandemia y obviamente no la pude ir a recoger, pero había pruebas que (el permiso) permanente ya se me había otorgado pero faltó cómo comprobar a la hora de querer abordar el avión que esa documentación estaba en El Salvador, en las oficinas de migración", señaló el futbolista mexicano quien admitió que "como ese vuelo del pasado 22 fue de manera apresurada no se pudo hacer eso bien, fue lo que faltó y es lo que se debe de comprobar en estos días, se supone que con ese documento ya no habrá problemas para retornar a El Salvador y esperemos que sí se pueda."

Finalmente el jugador aliancista, uno de los tres foráneos que se mantienen en el equipo capitalino y que jugaron el torneo anterior confesó que ha estado en contacto con las autoridades aliancistas sobre su caso.

"He estado en contacto con el profesor (Juan) Cortés y con la directiva para ver en qué manera se podría solventar esta situación y ahora son ellos los que me están ayudando para poder volar. No creo que me afecte el hecho de poder llegar uno o dos días tardes a la pretemporada del equipo, lo de tarde sería entre comillas ya que son solo dos días, no me afectará en gran cosa, los primeros dos días son exámenes médicos o mediciones, no me estará afectando mucho llegar a El salvador posiblemente el 2 de septiembre", indicó el jugador azteca quien destacó además que "aún no me han confirmado la fecha del vuelo, el vuelo existe, el del día 2 de septiembre, pero ahora sí (Alianza) tiene que hacer (el trámite de) la documentación bien, pero no me han confirmado nada; se tiene que hacer el papeleo en estos días y luego me deben de confirmar la fecha del vuelo".