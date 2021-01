Felipe Ponce: "Quiero que recuerden mi nombre porque ganamos la 15"

El volante mexicano de Alianza, Felipe Ponce, volvió a la acción el domingo pasado en la vuelta con FAS, donde el equipo capitalino selló su pase a la final del torneo Apertura 2020 ante Águila.

Luego de superar una tendinitis del recto femoral izquierdo, el mediocampista azteca está a disposición del técnico Milton 'Tigana' Meléndez para la hora cero en el estadio Cuscatlán.

"Físicamente estoy bien, la lesión me costó los partidos anteriores, pero ahora ya puedo aportar al equipo", dijo Ponce.

El duranguense aseguró que le motiva estar en su primera final del fútbol salvadoreño, por lo que espera poder hacer un papel que ayude a su equipo a levantar su título número 15.

"Estoy motivado, contento, eso es a lo que vine acá, desde que me hablaron del proyecto Alianza me dijeron que el equipo está acostumbrado a jugar finales. Es motivante que en el primer torneo completo lo pudimos lograr, por esto estoy feliz, motivado de hacer las cosas bien, si me toca jugar dar el máximo y ayudar al equipo", dijo Ponce.

Al respecto de la experiencia que tiene el plantel tras estar en las últimas siete finales de la primera división, Felipe Ponce dijo que es bueno tener un plantel "maduro" en estas instancias.

"Veo muy maduro al equipo, muy concentrado, se nota que tiene experiencia en finales, todos los del plantel tienen cinco o seis finales, eso ayuda mucho a estar relajado toda la semana, no hay nadie sorprendido por lo que pueda pasar, entonces ayuda eso", expresó Ponce.

Por otra parte, el jugador azteca aseguró que le gustaría ganar su primera final con Alianza, ya que no escondió su deseo de poder quedar enmarcado en la historia del club.

"Cada campeonato te ayuda a quedar enmarcado en la historia del equipo, obviamente yo quiero que mi nombre se recuerde como que ganamos la 15 y el de todos mis compañeros igual", resaltó.

También habló sobre lo que podría aportar al equipo si es el caso en que el 'Tigana' decide ocuparlo el domingo ante el equipo emplumado.

"Ya he tenido finales en México y Colombia y sería lindo ganar aquí. (Si juego) espero tratar de ayudar al equipo con asistencia, goles, meterle calma al equipo, si se complica un poco la cosa sobre todo eso, que no me pese jugar este tipo de finales porque es por eso que traen a gente del extranjero", concluyó.