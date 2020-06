Felipe Ponce: "Prefiero quedarme en el equipo que me siento cómodo"

En plática con EL GRÁFICO, desde la zona norte de México, el volante azteca, Felipe Ponce, dijo que ahora, con sus 32 años de edad, tiene que priorizar el sentirse bien en un camerino, en un ambiente, para poder establecer una relación laboral con un equipo. Por ahora, confiesa que eso lo tiene asegurado en las filas de Alianza. Le bastaron tres meses de permanencia en el equipo albo, en el Clausura 2020, para establecer un arraigo fuerte con esa representación del balompié nacional . Este sábado 20 de junio terminó su contrato con el Pasto colombiano, pero desde un mes antes le había comunicado a la directiva de ese plantel suramericano que no iba a renovar. De inmediato le dio el sí a la dirigencia de Alianza y solo espera tener fecha fija de regreso a El Salvador e incorporarse de nuevo al equipo de la capital.

Luego de que el torneo de Clausura 2020 fuera cancelado en El Salvador dijo que se quedaba con el pendiente con Alianza. ¿Se refería al tema de conseguir los objetivos deportivos?

No se pudo terminar el torneo anterior, por la pandemia, pero ahora se me da la oportunidad de tener la revancha en este año que renové con Alianza. Me llamó mucho la atención el proyecto de este equipo, el que siempre esté peleando finales. Hay mucha posibilidad de quedar campeón ahí. Pero también es un poquito de presión. En Alianza no puedes tener menos de una final y eso te obliga a trabajar bien en todo el torneo, con esa motivación. Así como los otros equipos tienen esa motivación de jugar contra nosotros, nosotros tenemos esa motivación de llegar a una nueva final. Es lindo tener esa pequeña presión de que debemos llegar a una final y saber que vas a pelear cosas importantes.

¿Alianza era la mejor oferta en su carpeta en estos momentos?

De primera opción, sí. Yo me sentía bien en el equipo, era bien recibido. La dirigencia de Alianza siempre estuvo pendiente de mí, diciéndome que me quedara. Sí tenía otras ofertas, pero estaba a gusto en Alianza y pues, preferí quedarme en un equipo en el que me sentía a gusto, que irme a otro lado y empezar de cero.

¿Cómo cerró ese capítulo con Pasto, equipo que hasta el sábado pasado fue dueño de su pase?

Mi contrato se terminaba este 20 de junio con Deportivo Pasto. Yo, desde un mes antes, le había comunicado a Deportivo Pasto que no iba a continuar. Por la opción de Alianza, decidimos con mi representante, que no iba a seguir en Colombia. Pasto es un buen proyecto, sobre todo, pero decidí seguir en Alianza, por que siempre está peleando por ser campeón y también está participando en los torneos de CONCACAF. Estoy a gusto en Alianza y a esta edad (32 años) prefiero estar en un equipo en el que esté a gusto y no andar probando con empezar de cero. Ya hace algunos años, sí lo hubiera hecho, pero ahora ya me interesan otras cosas, un lugar en el que esté a gusto, donde esté cómodo, donde sea bien recibido. Fue un poquito fácil la decisión. Alianza también siempre estuvo ahí de cerca, para que renovara. Tenía la opción de quedarme en Pasto y la opción de otros países, pero pues mejor seguir en Alianza, donde me siento a gusto.

Se siente cómodo en Alianza y por eso dice que decidió quedarse en las filas blancas. ¿No le ofreció continuidad Deportivo Pasto en algún momento?

Es que desde que me fui a préstamo con Alianza, en el torneo pasado , ya habíamos hablado de eso, desde diciembre pasado. Me iba a préstamo a Alianza, pensando en regresar luego a Pasto. Eso es lo que ellos pretendían, porque yo solo tenía cinco meses de estar en el equipo. Yo me regresé de Europa para jugar en Deportivo Pasto. Por ahí tardé mucho en jugar, porque los papeles no llegaban a tiempo desde Europa, entonces jugué poco en Deportivo Pasto. La idea era retomar continuidad en Alianza y luego volver a Pasto, pero me sentí bien en Alianza y decidí no renovar con Pasto.

¿Qué le dijo a usted el hecho de que Alianza siempre le guardó puesto, más allá de que usted se sienta bien en las filas albas?

Ellos sabían que debían esperar un poco por mí, pero eso fue lo que me demostró que ellos querían que yo siguiera. Teníamos solo un acuerdo de palabra y solo faltaba la firma, pero yo no podía firmar si tenía aún contrato con Deportivo Pasto. En eso siempre fui claro. Se estaba haciendo largo el tiempo de espera, pero valió la pena para pensar mejor las cosas. Luego, el tiempo de la pandemia nos vino a complicar a todos en muchas cosas .Por otra parte, mi regresó a Alianza coincidió con el tema de Rafael García, que justo se va. Mucha gente puede pensar que yo llego , porque Rafa se va. Pero para nada. En todas las entrevistas dije que mi contrato vencía el 20 de junio y exactamente ese día hicimos el trámite con Alianza. No tuvo que ver en nada lo de Rafael ni otras cosas.

¿Cómo lo tomó la salida del portero uruguayo salvadoreño, Rafael García, de las filas albas?

La salida de cualquier jugador va a pesar y más la de uno que por varios años había sido referente del equipo. Pero bueno yo no puedo juzgarlo por tomar una decisión así. La verdad no he hablado mucho con él, no sé en qué se basó su decisión, pero creo que le convenía. Hay que apoyarlo, es un amigo y ojalá crezca en lo futbolístico y en todos los aspectos de la vida. Ojalá que tenga el igual éxito que tuvo en Alianza en su nuevo equipo (Municipal)