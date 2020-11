Felipe Ponce: "Debo ganarme mi lugar" 

El Alianza tuvo que aplicarse a fondo sobre el final de su duelo ante el Atlético Marte para evitar un empate cuando el partido estaba 3-4. Si bien se llevaron la victoria con un 3-5 final, el duelo les ha dejado lecciones para corregir muchos errores en la zona baja.

Felipe Ponce, volante mexicano del Alianza, ingresó en el segundo tiempo y anotó dos goles (uno de penalti) para llevar la tranquilidad al equipo paquidermo. Ponce sabe que debe trabajar duro para ganarse el puesto titular pero tiene madera para hacerlo.

"Tratando de aprovechar al máximo los minutos que he tenido, han sido pocos por varias cosas: vine tarde a la pretemporada después lo del (positivo) de COVID-19. El equipo está muy bien y debo ganarme mi lugar. He trabajado muy duro y se me han dado los goles pero ahí vamos", dijo el volante.

Juan Cortés, técnico del Alianza, dijo al final del encuentro que le preocupa más los tres goles recibidos que estar contento por los cinco goles anotados. Al respecto, Ponce coincidió en que se debe trabajar para que esto no vuelva a pasar.

"Preocupados también por el tema defensivo porque es el partido que más goles nos han hecho y tenemos que trabajar en esa instancia porque en un partido final o cuartos de final, nos pueden dejar fuera, por lo que en ese sentido nos quedamos con un sabor agridulce porque no estamos acostumbrados a eso", agregó.

"Es una llamada de atención para nosotros. Todos los equipos nos juegan a muerte y si nos dormimos cinco minutos nos hacen tres goles. Debemos estar atentos en los próximos partidos porque en un juego decisivo nos puede costar mucho", indicó el azteca.

Finalmente, Ponce expuso que el equipo se mantiene bajo la regularidad necesaria con la obligación de mejorar los fallos mostrados este domingo. El Alianza suma cinco victorias y un empate y es el máximo goleador del torneo con 19 goles.

"El equipo está muy bien, estamos compactos y creo que esta ocasión nos confiamos un poco y nos hicieron esos goles. Todo es cuestión de trabajar en la semana y sí nos vamos un poco molestos por eso, pero por lo general el equipo siempre responde", expuso.