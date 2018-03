Felicitaciones para “el Mágico” en su cumpleaños número 60

Llegar a los 60 años de edad se dice fácil, aunque no lo es para todos. Sí de una vida "mágica" se habla no hay otro que no sea Jorge "el Mágico" González, quien hoy está de manteles largos.

El crack cuscatleco, considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos en El Salvador, celebra este 13 de marzo de 2018 su cumpleaños número 60.

Sobre sus seis decadas pintando magia y "positivites", entrenadores, jugadores de fútbol y presidentes de los clubes de la liga mayor salvadoreña aprovecharon la cita y mandaron sus mayores deseos al que un día defendió los colores azul y blanco.

Darwin Cerén, actual jugador del Houston Dynamo de la MLS, Efraín Burgos Junior de FAS, y Diego Chavarría, jugador del Sonsonate, fueron algunos de los jugadores más jóvenes que se rindieron a la magia del "11".

“Quiero desearle un feliz cumpleaños a un gran ídolo que tenemos todos los salvadoreños, la persona que nos ha representando de la mejor manera en el fútbol, Jorge el “Mágico” González”, expresó Darwin Cerén, desde Estados Unidos.

Cristiam Álvarez, técnico del FAS, y Rafael Morataya, presidente del Isidro Metapán, también felicitaron a Jorge

“Es un placer estar saludando hoy a Jorge 'el Mágico' González en su cumpleaños. Esperamos como familia de Metapán que siga cumpliendo muchos años más de vida”, aseveró.

Mirá todos los saludos que le mandaron en este video: