Federación Salvadoreña de Taekwondo con proceso en Fiscalía por no entregar información pública

La Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT) se ha convertido en la primera federación deportiva con un oficio ante la Fiscalía General de la República (FGR) por negarse a entregar información pública solicitada por un ciudadano.

El encargado de notificar a la FGR ha sido el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien el pasado 15 de enero ordenó a la FESAT que entregue al ciudadano Carlos Leo Ruano, quien también es atleta y maestro de la disciplina, copias de las actas de junta directiva, copias de las actas de asamblea general y que le de acceso al libro de actas de la FESAT.

La resolución emitida por el IAIP es definitiva y fue el punto final de una solicitud que inicio en julio de 2017. Un largo proceso que ha tenido obstáculo debido a la constante negativa de la FESAT.

Pese a la orden del IAIP, la FESAT sigue sin entregar la información completa y el organismo decidió mandar aviso a la FGR para que sea esta quien "realice el cumplimiento forzoso de la resolución definitiva emitida por este instituto a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del quince enero de dos mil dieciocho".

Ahora es la Fiscalía la que debe actuar y garantizar que la FESAT entregue la información completa requerida por Ruano.

LA VERSIÓN DEL DEMANDANTE

Al respecto Carlos Leo Ruano dijo que con este paso se dé cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y que se dé por sentado un precedente para el resto de instituciones deportivas que manejan fondos públicos.

"Desde el año pasado llevamos esto y si hubiera voluntad de entregar la información solicitada lo hubiese hecho desde un inicio. Al inicio dijeron que no eran un ente obligado a dar la información, pero el IAIP dictaminó que sí lo era. Es una lástima que se llegue a estas instancias", expuso.

Además, manifestó que hasta hoy la FESAT le ha proporcionado información incompleta y con irregularidades. "Yo espero que se de la información solicitada y que esto sirva para que todas las federaciones sepan que los miembros directivos de una federación o sus representantes legales tienen una responsabilidad en sus cargos y que están sujetos a la Ley", agregó.

Al respecto, la FESAT se pronunció anteriormente sobre la resolución del IAIP y dijo haber cumplido con lo solicitado. "No se ha entregado información incompleta o deficiente, se ha entregado de forma completa la información solicitada que está en nuestro poder. Alguna información es inexistente debido a que no se maneja porque su contenido no es de obligatorio cumplimiento para nuestra gestión, tal como lo explica la carta que hemos remitido a INDES y otra información tenía falta de precisión en la solicitud, por la que se adoptó la consulta directa en nuestras oficinas como medio de entrega", expuso en un correo dirigido a esta redacción el 9 de febrero de 2018.