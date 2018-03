Familiares del “Pitufo” Pacheco solicitan ayuda para su cremación

La muerte del ex futbolista Juan Ramón Pacheco sigue lamentandose dentro de la afición de Alianza, club al que practicamente dedicó toda su carrera futbolística, desde que debutará en la categoría infantil.Pacheco residía en Washington, Estados Unidos, donde se espera que su cuerpo sea cremado y luego trasladado a El Salvador, según comentó su hermano, Luis Pacheco.Pero para que eso pueda ser una realidad la familia del ex jugador espera reunir cerca de $5,000 por lo que solicitan la colaboración económica para sufragar los gastos."Necesitamos reunir alrededor de $5,000 por la cremación. El cuerpo estaba bastante descompuesto cuando fue encontrado, por lo no estaba disponible para que lo prepararan para una velación", contó Luis, desde Maryland, Estados Unidos"Él no dejó nada. Nos vamos a reunir para ver si contratamos la funeraria, ya está el cuerpo disponible pero no podemos retirarlo porque no tenemos todavía contratada la funeraria para su cremación y eso es un requisito para poder retirar el cuerpo", agregó el familiar.Para los que quieran colaborar se ha habilitado la cuenta número 007-3234885 en el banco Capital One de Estados Unidos a nombre de Luis Pacheco."Las cenizas serán llevadas a El Salvador para entregarselas a sus hijas. En una plática que en una ocasión tuvimos él nos dijo a un grupo de amigos que él quería quedar en el estadio Cuscatlán, pero eso es una decisión que habría que discutirlo y decidirlo con los familiares más directos de él", contó el hermano del ex futbolista.Según contó Luis, dado que como familia todavía no han recibido el cuerpo todavía no conocen el informe de la autopsia realizada al "Pitufo": "No tenemos un reporte oficial de parte de las autoridades. Estamos desconociendo aúnlas causas".