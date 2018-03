“Faltó un arbitraje a la altura”

Tras el cierre del partido, Henry Vanegas, técnico del Dragón, mostró enfado por las decisiones arbitrales del central Vicente Ruiz, en la derrota ante Luis Ángel Firpo 3-0 en el Sergio Torres.

Según dijo, faltó "que enviaran un buen arbitraje, serio. No lo voy a criticar, simplemente, así no se puede jugar al fútbol. Me siento perjudicado. No juegan limpio, cometimos errores, pero no nos pitaron dos manos (dentro del área) que eran penaltis".

Mientras que Blas Lizama, volante del equipo mitológico, sostuvo que hicieron un buen primer tiempo, tuvieron llegada con seriedad pero no pudieron concretar y que los desconcentró en el intento de sacar un mejor resultado, el tempranero gol de Muñoz en el primer minuto del segundo tiempo".