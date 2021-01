La goleada de 3-0 que le propinó el Alianza al FAS en la ida de semifinales ha calado hondo en los fasistas. Exjugadores y figuras del equipo tigrillo reaccionaron ante el mal resultado y la mala imagen y destacan que jugando de esa manera no hay opciones de remontar el domingo en el Quiteño.

Cristian Álvarez, exjugador y exentrenador de los tigrillos, destacó que le sorprendió el parado de los paquidermos y que el cierre de espacios a figuras claves de los santanecos fue vital.

"El partido inicia buen, pero cae el primer gol del Alianza, de una jugada que le ha funcionado bien con esos cierres de los volantes en el segundo poste. Después de eso todo fue Alianza, me sorprendió el parado táctico de ellos en donde anularon a los que estaban llamados a figurar en el FAS, cerraron espacios y ahí lo dominaron", dijo Álvarez.

"Faltó que el jugador del FAS sacara su casta y se cayó anímicamente. Dos cosas, en el factor táctico se dejaron amedrentar y psicológicamente no hubo reacción", agregó.

¿Puede remontar? Para Álvarez está difícil debido a la irregularidad mostrada en todo el torneo. Deben hacer un juego que no se haya visto para tener opciones de superar la serie o al menos emparejar para obligar los penaltis.

"Para ser honesto, por lo que vi en la ida y en el torneo completo, no veo a FAS capaz de reaccionar. Si están como lo han hecho en el torneo, no lo harán. Deben hacer un juego perfecto para sobreponerse a un equipo que tiene años de conocerse. Deben dar un giro total para remontar, cuando el fútbol no te alcanza, el alma y corazón debe salir a flote, es algo que no se ha visto", destacó "el Samurái".

Por otra parte el exjugador y exentrenador, Ricardo Mena Laguán, destacó las virtudes y aciertos de los capitalinos ante las dudas de los occidentales.

"Es sorprendente lo que hizo 'Tigana' con Tamacas. En los últimos tres partidos le ha dado tres goles, ha sido efectivo y le ha dado un impulso por las bandas. El Alianza viene mejorando. El FAS dio una ligera esperanza pero de ahí no se vio. El portero rival se vio cómodo y hasta se dio el lujo de driblar a Perea. El FAS se vio mal, no fue una pizca de equipo y no creo que se recupere, hay remontadas pero se dan con equipos capaces y el del miércoles no fue un accidente, lo arrolló el Alianza señorialmente y por poco nos traemos una mayor goleada", dijo.

"Somos conscientes que remontar es casi imposible. Lo que lamento es que se le ha dado la espalda a jugadores de Santa Ana en los últimos años y proyecto. Siento que se debe recuperar esa identidad, ojalá en un futuro se puede lograr", añadió.

En tanto, el entrenador Nelson Ancheta, quien dirigió a albos y tigrillos en el pasado, reconoció: "Alianza fue muy superior a FAS, tuvieron el control del partido. A veces la gente te evalúa por el último juego, pero siento que el Alianza lo dominó y tuvo su resultado".

"Se pueden dar sorpresas así como la que nos dieron a nosotros. Creíamos que lo teníamos ganado y si el Alianza llega con ese menosprecio puede tener su revés, veremos quién pasa", destacó.

Óscar "el Lagartillo" Ulloa jugó en las filas tigrillas en el pasado y si bien expuso la superioridad paquiderma, le pone la ficha de confianza para el juego de vuelta.

"Creo que Alianza superó a FAS en todas sus líneas, creo que Monterroza y Narciso fueron los que se encargaron de que funcionara pero FAS tiene su oportunidad en casa con su gente y por qué no soñar con una tarde como la tuvo Alianza. Se tiene a un técnico muy inteligente y creo que prepara un juego distinto para la vuelta", dijo.