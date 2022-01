Falleció el futbolista Héctor Edmundo Valdivieso

Gracias a @Guillhern me he enterado el fallecimiento del ex seleccionado nacional Héctor Edmundo "el Negro" Valdivieso, ex jugador de ADET, CESSA, Metapán, Firpo y Cojutepeque, ocurrido hoy a las 6 de la mañana por paro cardíaco. @elgraficionado

1/3 pic.twitter.com/sUbWK9MC7o