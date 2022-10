Falleció Raúl Corcio Zavaleta, ex jugador del Águila

Esta mañana falleció el ex jugador de Águila, Raúl Corcio Zavaleta a la edad de 85 años y tras un legado importante en el fútbol salvadoreño. Tanto la institución emplumada como la FESFUT lamentaron la partida del ex futbolista que dejó huella en el fútbol nacional y que también formó parte brevemente de la selección nacional.

El Gráfico recuerda con esta entrevista de septiembre de 2020 el legado de Corcio Zavaleta:

Conocer la historia de vida del santaneco Raúl Mario Corcio Orellana, conocido como Raúl Corcio Zavaleta, es montarse en un carrusel. Así de volátil fue la vida deportiva del ex futbolista de 83 años.

Ahora rodeado por su hija Evelyn Patricia Corcio y sus nietos Isaac Eduardo, Jacob Enrique y Evelyn Isabella, vive al sur de la capital, coleccionando recuerdos.

“Vivimos en el Centro Urbano Lourdes desde 1987. Paso entretenido viendo fútbol. Extraño reunirme con los ex compañeros, lo hacíamos todos los viernes en Metrocentro invitados por don Conrado Miranda, allí departíamos muchas horas platicando”, sostiene.

ONCE CAMISETAS

Surgido de las canteras del Pipiles FC que manejaba Víctor Manuel Piche y tras jugar en la Liga B (luego Liga de Ascenso) con el Juventud Atlética, entró al Santa Anita en 1953-54.

“Me inicié ahí gracias a mi hermano Enrique , que en paz descanse, era uno de los porteros. Llegué de 16 años y allí jugué con grandes jugadores como los Mejía, Lulo Vásquez, José Hernández, Mario Herrera, Guillermo Méndez, Enrique Yela, el otro portero Carlos Galeano...”

Su debut en primera división se produjo con la camiseta del Santa Anita en la cuarta fecha del torneo de 1955, un domingo 30 de enero de ese año en una doble programación en el Flor Blanca ante el Leones de Sonsonate.

El técnico Marcelo Estrada lo improvisó al mandarlo como defensor por la izquierda, haciendo el bloque de atrás con Carlos Enrique Yela y José “Shueca” Daboub en aquel famoso sistema 3-2-5 con que se jugaba en nuestro país.

Tras militar tres torneos en el Santa Anita (1953-54, 1954 y 1955) lo llamaron al Juventud Olímpica y le dieron una plaza en la alcaldía de San Salvador ya que el presidente del equipo era el munícipe. Ahí alternó con Orlando “Calulo” Hernández, Napoleón Benítez, el portero Carlos Guerra y Jorge Guevara, entre otros.

Ahí sólo estuvo en 1955-56 para luego recalar en el Atlante entre 1957 y 1959. “La sede del equipo era la Guardia Nacional, allí jugué algunos años y luego me fui al Águila, adonde estuve por ocho años y le dimos cuatro campeonatos”, recordó su tránsito al nido en 1960-1961.



“La delantera de ese tiempo eran cinco y en Águila la conformábamos Juan Francisco Barraza, Saúl Molina, Juan Merlos, Salvador Rocabruna y yo.” Una máquina.



Con Águila vivió muchas cosas buenas, vivir en un hotel, reforzar al Alianza en un amistoso internacional y ser el primer futbolista salvadoreño en jugar con el poderoso Olimpia de Honduras.

“Reforcé al Alianza cuando enfrentó al Sao Paulo de Brasil, don Enrique Sol Meza me llegó a traer a San Miguel para reforzar al equipo”, recordó con nostalgia.

En una de esas, se lo llevó el Olimpia de Honduras, en su cincuentenario. El equipo era presidido por Rubén Callejas Valentein, padre del ex pdte. de la Federación Hondureña de Fútbol Rafael Callejas.



“En el Olimpia jugué con grandes como ‘la Coneja’ Cardona, ‘la Furia’ Solís.”

Su paso por el fútbol hondureño fue exitoso ya que en los dos años que jugó para el Olimpia se coronaron campeones. “Los aficionados me demostraron un gran cariño y no querían que me viniera, pero el amor a mi país me hizo volver”, aseguró.



Sus últimos años en el fútbol nacional los hizo con el Sonsonate, Firpo, Marte, FAS, Limeño y Negocios Internacionales.



“Jugué en todos los de la capital de esa época a excepción de la UES porque allí contrataban solo a jugadores estudiantes de la Universidad, eso era el requisito.”



Pero no todo ha sido alegría en la vida de Raúl, que debió lidiar con el vicio.



“El mejor gol de mi carrera fue dejar la bebida; entré a los Alcohólicos Anónimos hace casi 45 años, me reúno en el grupo 17 de diciembre, lo fundamos hace 20 años cerca de la funeraria Ibarra. Ese ha sido mi mayor triunfo, haber dejado el mundo del alcoholismo, hoy hago ejercicios, tomo vitaminas”, afirmó.

Casado con doña Marina Isabel quien radica actualmente en los Estados Unidos junto a su hija mayor, Corcio procreó a tres hijos, Edwin Alexander, Marina Elizabeth y la menor, Evelyn Patricia.



“Al retirarme me conseguí una esposa magnífica, Marina Isabel Flores Amaya de Corcio, ella me cambió la vida que llevaba, me he mantenido gracias a Dios, estar mentalmente en paz es clave.”