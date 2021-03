Falleció Mario Rey, ex jugador de Alianza

El argentino Mario Rey, ex jugador del León e Irapuato de México y de Juventud Olímpica y Alianza en nuestro país falleció la mañana de este lunes 8 de marzo en la ciudad mexicana de León, Guanajuato a la edad de 87 años víctima de un fallo cardíaco, así le confirmó a Deportes LPG don Mario Pérez Rey, uno de los seis nietos que don Marito Rey heredó de una de sus tres hijas.

"Pues realmente fallece por consecuencias de un problema cardíaco que tenía. Desde que él se fue de El Salvador vino a vivir a León. Le sobreviven tres hijas: Liliana, Mónica, mi mamá y Gilda; además seis nietos, soy el cuarto de sus nietos y el único que lleva su nombre", manifestó con orgullo don Mario Pérez Rey desde México.

Mario Pérez Rey y su abuelo Mario Rey, ex futbolista de Alianza y Juventud Olímpica de El Salvador. / Foto: cortesía Mario Pérez Rey.

La noticia de su deceso fue recibido con mucha tristeza entre amigos y dirigentes de muchos equipos que conocieron el perfil profesional y humano de Mario Rey en nuestro país tras militar primero con Juventud Olímpica en 1968 donde militó hasta 1971 donde ocupó el cargo de técnico y posteriormente tras dejar el país en 1972 retornó al país para dirigir al Alianza en la temporada 1975-76 y disputar la final ante Águila la cual perdió en la primera final que se jugó en el estadio Cuscatlán.

Don Mario Rey en compañía de sus hijas. / Foto: cortesía Mario Pérez Rey, nieto del ex futbolista y ex técnico.

"Me acaban de informar del fallecimiento de Mario Rey, mi mentor en el fútbol, de quién más aprendí y quién me recomendó la contratación de Fito Zelaya, cuándo lo vio jugar en La Merced de tercera división y posteriormente en el Intipucá, campeón con Juventud Olímpica y sub campeón con Alianza, un gran ser humano que seguro dejó grandes recuerdos entre muchos de sus colegas técnicos salvadoreños, una triste noticia QEPD", escribió el ex dirigente de Alianza, Lisandro Pohl.

Pohl anduvo con Rey en los equipos en que recaló en el fútbol nacional, tanto en Firpo, Águila, Chalatenango y Alianza, en todos ellos Mario Rey fungió como asesor deportivo y logró en el Clausura 2006 el título de campeón con Águila de la mano del serbio Vladan Vicevic.

El propio Mario Pérez Rey le respondió con gratitud a Pohl por lo expresado en su cuenta de Twitter.

"Lisandro, un abrazo, muchas gracias de parte de toda la familia y gracias por todas las atenciones siempre. Yo se que lo querían mucho a mi abuelo saludos a la familia", expresó Pérez Rey.

Mario Rey fundó su familia en México al casarse con una de las damas de la ciudad de León, ciudad que lo adoptó como hijo suyo tras militar con los "panzas verdes" del León en la liga mexicana donde mostró sus grandes dotes futbolísticos.

"Mi abuela era Rebeca Hernández que ya también falleció, al final la familia de mi abuela sigue viviendo en León y pues por eso se quedaron aquí, ellos estuvieron casados como 35 años", destacó su nieto.

El periódico El Heraldo de la ciudad de León hizo eco del fallecimiento de Mario Rey la mañana de este lunes 8 de marzo.

"A través de sus redes sociales, el Club León, dio a conocer la lamentable noticia del deceso de Mario Carlos Rey Salgueiro, 'El Churumbel' porque compartía nombre con uno de los cantantes de la reconocida banda de música española “Los Churumbeles”.

El Club León expresó sus condolencias a familiares y amigos del ex futbolista que se retiró en México con el Club Deportivo Irapuato en 1972", informó el rotativo mexicano.

“El Club León lamenta el fallecimiento de Mario Rey, jugador de nuestro equipo en la década de los cincuenta. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Respetuosamente; directivos, cuerpos técnicos, equipos profesionales y personal administrativo”, publicó el periódico.

Juan Ramón Sánchez, técnico salvadoreño, recibe consejos de Mario Rey. Foto: Archivo.

Mario Rey, nació el 15 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Argentina y en México militó en la Segunda División con el San Sebastián y un año después, en la temporada 1958-1959 pasó a militar con el León.

✝️ Nuestro más sentido pésame a la familia del maestro Mario Carlos Rey.#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/C0Lsoy660r — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) March 8, 2021