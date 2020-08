Falleció Marco Antonio Pereira

El brasileño Marco Antonio Pereira de 63 años falleció la mañana de este jueves en su natal Río de Janeiro luego de combatir por dos meses en el hospital Salgado Filho de dicha ciudad la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que le había robado su contextura física, sus reflejos, sus fuerzas, pero sin minar sus deseos de vivir, algo que lo mantuvo vivo gracias al trabajo que hicieron sus ex colegas radicados en los Estados Unidos que le brindaron su apoyo económico y fraternal a fin que el ex futbolista brasileño lograra viajar hacia su natal Río de Janeiro donde bajo el cuido de sus familiares libró su batalla por mantenerse con vida.

Su compatriota y coterráneo, Ademir Barbosa, ex jugador de Águila y Santiagueño, nos comunicó del fallecimiento del ex defensor del Once Lobos de Chalchuapa, Luis Ángel Firpo de Usulután, Metapán, FAS de Santa Ana, Chalatenango, Dragón o en el Águila.

"Quiero confirmar del fallecimiento de Marco Antonio Pereira, es una tristeza enorme lo que sentimos ya que lo conocimos cuando llegó a El Salvador y vimos lo que hizo allá. Me siento triste por la noticia, había llegado muy delicado por su enfermedad y lastimosamente no pudo resistir", aseguró el ex portero brasileño que llegó al país a mediados de la década de los 70' y que fue campeón con los aguiluchos y con los cafetaleros.

Pereira arribó a Río de Janeiro el pasado 24 de junio procedente de Houston, Texas, donde radicaba y dónde se le diagnosticó su padecimiento que es definida médicamente como la enfermedad de la neurona motora o enfermedad de Lou Gehrig que causa la muerta de las neuronas que controlan los músculos voluntarios la cual produce rigidez muscular, espasmos musculares en todo el tiempo debido a la degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores.

"Él murió hoy a las 5 de la mañana hora de Brasil en el hospital donde estaba ingresado. Mañana (viernes) será enterrado a las 3 de la tarde en el cementerio memorial Do Carmo en Río de Janeiro, aseguró Rodrigo Pereira, su sobrino quién junto a su madre, Claudia María y su tía Cassia Regina, ambas hermanas de Marco Antonio.

Deportes LPG logró hablar telefónicamente con Pereira a finales de julio pasado días antes de su hospitalización.

"Llegué a Río de Janeiro el 24 de junio pasado procedente de Houston donde viví por más de 20 años, antes vivía en El Salvador, me retiré en 1993 jugando para el Apaneca", recordó con dificultad el ex futbolista.

"Acá en Brasil ya me está tratando un médico, estoy medicado, tratando la manera de superar este mal que me está acosando", admitió el jugador que llegó a El Salvador allá por 1982 procedente del Bangú brasileño donde se formó.

"Uno debe siempre creer en Dios, nada es fácil, hay que luchar. Quiero seguir viviendo, es mi mayor deseo, mi problema comenzó al perder peso, poco a poco esta enfermedad me ha estado minando mis fuerzas, tengo una clase de diabetes, he perdido la vista en uno de mis ojos, el derecho, padezco de glaucoma", confesó en esa ocasión el ex defensor central carioca.

SU LEGADO

Pereira se retiró del fútbol de la primera división a principio de la década de los años 90' luego de ser partícipe con el Metapán FC en la temporada 1990-1991 y donde tuvo de compañeros a los foráneos a los paraguayos Gervasio Martínez Cañete y Emiliano Ramón Fernández Riera junto al uruguayo Julio César Tejera.

Terminó sus días de jugador militando en los equipos de Independiente de San Vicente (1991-1992) y en el Apaneca (1992-1993) luego de 11 años de jugar en El Salvador tras su arribo al país en 1982.

"(Luis Ángel) Firpo me llevó a El Salvador en 1982, antes jugaba con un equipo llamado Bangú de Río de Janeiro", recordó Marco Antonio sobre su equipo donde se terminó de forjar en Brasil en la temporada de 1980 tras sus inicios con 20 años en el Marissol FC de Sao Paulo donde estuvo por tres temporadas desde 1977.

Pereira arribó a Guatemala para enrolarse al Iztapa en la temporada 1980-1981 "Llegué a Usulután, luego me fui a Chalchuapa, luego para San Miguel, después a Chalatenango, Dragón, Independiente y Apaneca", recordó el ex futbolista quien encontró en su paisano Francisco Salvador Filho en uno de los que le proporcionaron el apoyo para recaudar fondos para su tratamiento preliminar en Houston y posteriormente para los gastos de traslado hacia Brasil junto a otros ex futbolistas como Amadeo "el Tractor" Machado.

TABLA

SUS EQUIPOS EN EL SALVADOR

TEMPORADA EQUIPOS

1982 Luis Ángel Firpo

1983 Once Lobos

1984 Once Lobos

1985 Águila

1986-1987 CD Chalatenango

1987-1988 FAS

1989-1990 Dragón

1990-1991 Metapán