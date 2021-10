Falleció Ernesto Muyshondt padre, ex directivo de Águila y de Alianza

Este jueves 28 de octubre, falleció el ex directivo de Alianza y Águila, Ernesto Muyshondt. Su hijo Gerardo Muyshondt comentó el dolor de la pérdida de su padre y recordó algunas anécdotas que vivió con él cuando era directivo del equipo migueleño.

Gerardo rememoró que desde su infancia siempre se apegó a su padre quien iba todos los domingos a los partidos del fútbol nacional y que la pasión con la que vivía el deporte se la ha visto a pocos.

“Yo era el más futbolero de la familia, yo me le pegaba a todos los partidos para ir a ver los partidos todos los domingos. Mi papá era un adelantado a la época en cuanto al marketing deportivo en calentar un partido, levantar expectativa y como llenar un estadio. Eso es algo que se ha perdido en el país. Mi papá sabía que el fútbol era un deporte pero también un entretenimiento de la gente y él lo trabajaba de esa manera”, dijo Gerardo.

Para Gerardo su padre era tan pasional que se metía de lleno con los equipos y un ejemplo claro fue lo que hizo previo a la cuadrangular final de la temporada de 1991. “En la cuadrangular final del 91’, cuando Firpo le ganó una final al Águila con gol de Marlon Menjívar, mi papá empezó a llamar a conferencias de prensa y dar declaraciones que él estaba indignado porque al Águila le decían el equipo de la tercera edad y que sólo contrataba viejitos y que era un hospital y eso salió en los medios los jugadores se enojaron por eso y en realidad nadie había dicho nada sino que fue una fabricación de mi papá para meterle morbo y sazón a lo que se venía. Ese era el tipo de cosas que hacía, muy polémico, polarizante a veces, o lo amabas o lo odiabas pero indiferente jamás”.

Sin lugar a duda una de las anécdotas más fuertes que contó Gerardo fue el episodio que vivió Ernesto Muyshondt en la final de 1987 entre Águila y Alianza cuando era directivo del equipo emplumado y tuvo un altercado al final del encuentro con el árbitro Carlos Ortiz.

“Una anécdota fuerte de él fue en la final Alianza-Águila de 1987 que fue la vez que vi más lleno el estadio Cuscatlán. Había indicios de arreglos de partidos en ese momento. Me acuerdo que Águila tenía un arquero mexicano que amaneció el día de la final y no quiso jugar porque decía que le dolía la espalda. Me acuerdo que Águila jugó con diez hombres y se fueron a penales y Alianza ganó la final en penales. Después del partido mi papá se fue a discutir con los árbitros y hubo un forcejeo ahí dónde él termina pegándole y quebrándole la nariz a don Carlos Ortiz Cardoza y lo suspendieron tres años del fútbol después de ese incidente", contó el hijo del ex directivo.

Ernesto Muyshondt en la final Alianza-Águila 1987

El hijo de Ernesto opinó que la pasión que transmitía su papá en el redondo nacional es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo y que es una de las cosas que más recordará de su padre. También explicó cómo era el trato con los futbolistas durante la época de directivo y como no tenía diferencias en el trato.

“Recuerdo de que él era un tipo que iba de frente con las emociones, yo creo que eso es lo que hace falta hoy, no digo con la violencia porque no está justificada pero sí con gente apasionada que sentía y amaba a los equipos y que lo veía con algo mucho más que un negocio. No lo digo como hijo de mi papá sino como aficionado al fútbol. Con los jugadores era igual que como era con todo el mundo. Él era un tipo de temperamento fuerte y de pasión. Cuando te quería, te quería mucho y cuando entraba en conflicto el problema era fuerte. El no era de medias tintas, era muy intenso para todo”.

Ernesto Muyshondt en la junto directiva de Águila

Ya para finalizar, Gerardo expuso el incidente que vivió su padre hace 25 años y cómo cambió la vida de él y que es lo que más extrañará ahora que falleció.

“Lo que más extraño de mi papá lo extraño desde hace 25 años. A mi papá le pegaron un balazo en la cabeza y yo para efectos prácticos lo que verdaderamente era mi padre lo perdí hace 25 años cuando le dieron ese balazo. Lo que me quedaba de mi papá era un retrato de él e iba envejeciendo con el tiempo pero ya no era su personalidad, ya no era su mente la que estaba al 100% pero quizás lo que más extraño era como contaba sus historias, el conocimiento que tenía, la pasión por la vida y como él me enseñó a vivir el fútbol de una manera distinta como creo que lo vive mucha gente, con romanticismo, con utopía, como una ciencia romántica y no cómo un deporte. Yo por eso cuando hice mi documental se lo dediqué a él hace 10 años y le puse “Esto va para el Águila negra, gracias por haberme heredado esa pasión” y con eso me quedo, le agradezco en el alma eso y muchas otras cosas que me enseño pero esa en particular me marcó para siempre”, expresó Muyshondt.