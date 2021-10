Falleció “Calín” Contreras, tricampeón nacional con FAS

El santaneco Carlos “Calín” Contreras, ex jugador de FAS en la década de los años 50’ y 60’ falleció la noche del lunes en el Hospital El Salvador víctima de Covid-19 a sus 89 años de edad, así lo confirmó el historiador Héctor González en su página de Facebook.

Carlos "Calín" Contreras logró tres títulos en las temporadas de 1951-52, 1953-54 y 1957-58. Foto El Gráfico, archivos.



“Esta mañana me llamó don Mario Contreras Marroquín, uno de sus hijos, para decirme que su papá había fallecido de Covid-19 en el Hospital El Salvador, tenía cuatro días de estar hospitalizado”, aseguró González en llamada telefónica con este rotativo para confirmarnos del fallecimiento de uno de los jugadores que le dieron lustro y gloria al plantel de FAS.



El periodista santaneco aseguró que “don Carlos falleció ayer (lunes) a las 10:58 de la noche, así me lo confirmó su familia; será sepultado en el Cementerio Santa Isabel de Santa Ana aunque sus familiares aún no saben el día ya que por los trámites que están haciendo y por la demanda que hay en el hospital para entregar otros cuerpos, aún no se los han entregado para realizar su sepelio con el protocolo de esta enfermedad”, aseguró González.



Nacido el 4 de noviembre de 1931 en el barrio San Juan de Santa Ana con el nombre de Carelos Humberto Contreras Monroy, el popular “Calín” o como confirma Héctor González que su otro sobrenombre era “Zapote”, Carlos Contreras se coronó tres veces campeón nacional con los colores de FAS en su carrera deportiva cuando llegó después que algunos jugadores fundadores del equipo tigrillo dejaran al plantel para incorporarse al equipo asociado.

Los ex jugadores de FAS, de izquierda a derecha: Leonel Cubas, Carlos Humberto Contreras, Omar Ernesto Muraco, Carlos Eduardo Pineda y Ricardo Ovidio Valencia. Foto El Gráfico, archivo.



González nos comentó que “sus inicios en el fútbol se remontan a la edad de 16 años cuando jugó en el equipo H13 que era impulsado por el señor Indalecio Quiteño y conformado por trabajadores de la IRCA.



En 1948 a los 17 años de edad fue llamado a incorporarse a las filas del FAS donde el mediocampista izquierdo logró tres títulos en las temporadas de 1951-52; 1953-54 y 1957-58. Además en su última permanencia en FAS obtuvo un subcampeonato en la temporada de 1959.



En la temporada 1960-1961 se vistió con los colores de los capitalinos del Atlante, equipo en el que se retiró.



“Contreras empezó jugando como extremo izquierdo, a los dos años de estar en FAS lo retrasaron y jugó como volante, hizo varios goles olímpicos en FAS y en Atlante; además, tenía su propio estilo para cobrar los penales”, señaló González.



“Jugué un tiempito en la volantía de FAS junto a Calín Contreras, era un jugador que hoy día sería un fuera de serie, tenía mucha calidad, excelente sentido de ubicación de ataque, era muy técnico y gran caballero, cada vez que me acuerdo de esos años, no puedo esconder unas lagrimas”, dijo, César Emilio “Yeya” Reynosa, ex jugador del fútbol nacional y campeón con FAS.