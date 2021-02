Falleció el charrúa Juan Masnik

El uruguayo Juan Carlos Masnik, ex jugador de Nacional de Montevideo, ex seleccionado de Uruguay y ex técnico de Luis Ángel Firpo, FAS, Atlético Marte y Alianza en la década de los años 90' falleció hoy a la edad de 77 años en su natal Uruguay lastimosamente solo y en el olvido.

Conocido como "el Chueco" (por sus piernas corvas) y nacido en la población de El Tala, Soriano, un 2 de marzo de 1943, debutó en el Club Atlético Cerro en 1964, luego con Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina entre 1968 y 1970 para recalar después en el Club Nacional de Montevidel donde jugó entre 1971 y 1974.

Jugó en dos etapas en la naciente Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos ñekmeel en el New York Skyliners en 1967 y con el Cosmos de Nueva York en 1975.

Regreso a Sudamérica en 1976 para jugar con la Universidad Católica de Chile donde jugó dos años hasta su retiro como jugador activo en 1978.

La cuenta oficial del club Nacional (@Nacional) subió esta mañana la noticia de su deceso y donde destaca su wnorme aporte futbolístico al equipo azul y blanco.

"A los 77 años falleció la gloria de Nacional Juan Masnik.

Ganador de la @Libertadores 1971, Intercontinental 1971 e Interamericana 1972. En 1973 tras el retiro de "Peta" Ubiña, el zaguero fue capitán de Nacional. Jugó 33 partidos con @uruguay y fue capitán durante 2 años #QUEPD" se expresó el club uruguayo sobre el suceso.

El ex volante uruguayo, Enrique Daniel Uberti, expresó desde Honduras su pesar por el fallecimiento del ex mundialista charrúa de Alemania 1974.

"Lamentando la desaparición física de Masnik, reconocido en El Salvador y hablar de él debo decir que fue un pilar de muchas conquistas del club Nacional de Montevideo, fue capitán de Uruguay en la Copa del Mundo en Alemania 1974, con enorme carácter y estirpe, de los grandes zagueros del fútbol uruguayo que dejaron escuela en la Argentina, en Chile, uno de los precursores del fútbol profesional en los Estados Unidos, un embajador uruguayo de la primera liga estadounidense junto a Pelé y otras ex estrellas de renombre mundial", recordó Uberti.

El ex jugador de Firpo, Metapán, FAS y ahora coordinador de las juveniles en Honduras recordó a Masnik en su nueva etapa como técnico.

"Recuerdo que lo enfrenté en quinta categoría o en sexta división ya que el dirigía a las canteras del Nacional de Montevideo y nosotros comenzábamos a formarnos en Danubio, era uno de los grandes formadores del Nacional en sus canteras. Tuvo un paso importante en El Salvador, muy campechano, abierto, compartimos momentos como paisanos, amaba a El Salvador y lamentablemente hoy nos deja, nos abandona de cierta manera pero con el recuerdo vivo y grato en el ámbito futbolístico y periodístico donde siempre fue abierto", aseguró.

"Con pesar por su deceso porque nos deja un gran deportista, una enorme persona y un gran padre de familia", afirmó Uberti.