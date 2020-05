Fallece el exjugador hondureño Macho Figueroa, mito del Real Murcia

El exdelantero del Real Murcia Roberto "Macho" Figueroa, uno de los mitos del club a lo largo de su centenaria historia, ha fallecido a los 61 años en Estados Unidos, donde residía quien fue internacional con la selección de fútbol de Honduras.

Figueroa nació en Coyoles, Olanchito, el 14 de noviembre de 1958 y fue parte del combinado hondureño que jugó las eliminatorias de México 1986.

En 1982, cuando Honduras inscribió su nombre por primera vez en un mundial mayor, fue traspasado al español Murcia, con el que luego, a fuerza de sus goles, ascendió a la primera división.

El club grana dice estar de luto tras recibir la noticia del fallecimiento de uno de los mejores futbolistas de su país, con cuya selección llegó a disputar el Mundial de España en 1982.

"El murcianismo está de luto tras recibir la noticia del fallecimiento de nuestro ex jugador Roberto 'Macho' Figueroa a los 61 años de edad. Desde la entidad transmitimos nuestro más sentido pésame a todos sus amigos y familiares", escribió el club español en Twitter, además de un video de uno de los goles del futbolista el cual acompañó con la frase "Te echaremos de menos".



Ese mismo año recaló en la entidad pimentonera y contribuyó a conseguir dos ascensos, uno en la campaña 1982-1983 y el segundo en la 1985-1986.

También disputó dos temporadas en Primera División como grana y consiguió ser uno de los máximos goleadores del curso 1983-1984 con 11 tantos.



Su potencia, su capacidad realizadora y su golpeo de balón lo convirtieron en uno de los jugadores más recordados de la historia del Murcia.

Fue el máximo goleador histórico del Murcia de España con 53 goles en partidos oficiales y según algunos de sus excompañeros y amigos es recordado por su fuerte pegada y buen sentido del humor.

"Es una sensación muy bonita, que hacía mucho tiempo que no la sentía y es una cosa que se lleva por dentro. Quería venir porque es una sensación que hacía mucho tiempo que no tenía", declaró Figueroa en un homenaje del club Murcia en noviembre del 2006.

El Vida de la Ceiba fue una de sus primeras vitrinas futbolísticas con quienes destacó desde 1977 a 1982 hasta ser convocado a la selección catracha.

A nivel de selecciones, también integró la juvenil que se clasificó en Puerto Rico para el Mundial de Túnez 1977, en la categoría sub'20.



En España, después de su paso por el Murcia, también jugó de 1986 a 1988 con el Hércules. Luego retornó a Honduras y jugó una temporada en 1988 con el Motagua, de Tegucigalpa, uno de los cuatro mejores equipos de su país.

Después, 'el Macho' se fue a vivir a los Estados Unidos, donde se dedicó durante un tiempo a pintar casas en Atlanta.



Los últimos años los vivió en San Francisco, desde donde mantenía comunicación permanente con sus compañeros de selección en Honduras, la más reciente hace una dos semanas.

BUEN JUGADOR, PERO MEJOR PERSONA



"El 'Macho' era un jugador muy bueno, pero era mejor persona", dijo a Efe en Tegucigalpa Héctor 'Pecho de águila' Zelaya, amigo y compañero de selecciones de Figueroa.



Agregó que desde que 'Chelato' convocó en 1980 a los jugadores para iniciar el proceso de clasificación al Mundial de España 1982, "'el Macho' trabajaba de manera incansable practicando los lanzamientos libres, ya fueran directos, con curva, por bajo, a media altura, a los ángulos. Perfeccionó su pegada y eso lo hizo ser un gran goleador, los extrañaremos mucho".



Zelaya recordó que con Figueroa compartía habitación en la sede de la concentración de Honduras, en las afueras de Tegucigalpa, durante el proceso de preparación para la eliminatoria del Mundial de España.



En ese mundial, Honduras sorprendió a propios y extraños empatando 1-1 con los anfitriones de la península ibérica, y contra Irlanda del Norte por el mismo marcador, y perdió 0-1 ante Yugoslavia.



"Roberto era muy querido en el país, pero no gozó mucho de eso aquí porque se fue a buscar mejor suerte en Estados Unidos", indicó Zelaya, autor del primer gol de Honduras en un mundial, ante España.



Subrayó que en la selección, 'el Macho' también "era muy querido por su sencillez, buen sentido del humor y buen amigo".



"Llegó a ser muy importante en la selección, definió muchos partidos, algunas veces sufrimos por los resultados, pero siempre confiábamos en él, teníamos mucha fe cuando el balón llegaba a sus pies, por su gran pegada", acotó Zelaya.



De la pegada del 'Macho', conocieron varios defensas a los que derribó de un pelotazo o porteros a los que les hizo goles desde el centro de la cancha, de mediana distancia o de penalti.



'El Macho' no era de esos jugadores que burlaba rivales con regates, pero dejarle pegar a la pelota no solo era un peligro para los porteros, sino también una advertencia que muchas veces se tradujo en golazos que quedaron como enmarcados en la retina de los hondureños.