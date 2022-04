Fallece Pablo Damasco, ex jugador del Santiagueño

El brasileño Pablo Damasco filho, ex jugador de Santiagueño de Santiago de María y campeón con el equipo usuluteco en la temporada 1978-1979 fue encontrado muerto ayer en su casa de habitación en Río de Janeiro; así lo confirmó a Grupo LPG el técnico brasileño de Luis Ángel Firpo, Eraldo Correia Ribeiro.

"Tengo que dar una mala noticia para todos aquellos aficionados que tuvieron la oportunidad de ver jugar a Pablo Damasco en aquel Santiagueño campeón en 1979 donde también formé parte. Se nos ha ido Pablo Damasco, un exquisito y veloz puntero que llegó a El Salvador junto conmigo precisamente un 23 de abril pero de 1978", recordó Eraldo con pesar.

Damasco, de 67 años, fue encontrado sin vida por su hermana, Marize Damasco, quien años antes le donó su riñón para salvarle la vida, y quien le extrañó que su hermano no contesta su teléfono, por lo que fue a buscarlo y lo encontró muerto en su habitación a raíz de un ataque cardíaco sufrido la noche del pasado miércoles.

Damasco será velado este domingo al mediodía y posteriormente será cremado.

Su hijo, Joselo Damasco y quien radica en nuestro país desde el 2005 donde se casó, le aseguró a Grupo LPG que le sorprendió la noticia recibida desde Brasil ya que apenas había hablado con él telefónicamente a inicio de la semana.

"Hablé con él el lunes pasado por última vez y habló por una hora con sus nietas (Samira y Genezareth) que son mellizas de tres años y las cuales no pudo conocer. Le había dicho que estaba ahorrando para traerlo de nuevo y que conocería a sus nietas y para ver de nuevo a sus amigos salvadoreños. Mi papá quería mucho a El Salvador. El domingo pasado había compartido con mis hermanas y estaba feliz, pareciera que se estaba despidiendo de todos", aseguró su hijo, nacido en Ecuador luego que Pablo Damasco se enrolara con el LDU Porto Viejo de Guayaquil en 1983.

Joselo, quien nació en Ecuador hace 39 años, es el tercero de los cinco hijos que procreó Pablo Damasco en su periplo por Centro y Sudamérica tras salir del Bangú brasileño y recalar en nuestro país en 1978 para luego jugar en Guatemala en Juventud Retalteca, Suchitepéquez y en el Municipal antes de partir hacia Ecuador.

Somos cinco hermanos, Roberta (44) que vive en Río de Brasil que es la mayor, luego Paulo (41) quien vive en los Estados Unidos, luego sigo yo, después está Sara (34) que vivía con él en Brasil pero retirada de su casa y la última es Samira (28) quien vive en Estados Unidos y fue la que le dio vida de nuevo a mi papá cuando sufría una enfermedad renal y mi madrastra le dijo que estaba embarazada" afirmó Joselo quien viajará a Brasil la próxima semana donde se juntará con sus hermanos para despedirlo.