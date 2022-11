Faitelson no confía en la selección mexicana para clasificar a octavos

La Selección Mexicana tiene en vilo a todo el país para ver si avanza a los octavos de final de la Copa del Mundo o no. Para ello, no depende de sí misma. Tiene que derrotar a Arabia Saudita y que suceda una combinación de resultados entre Argentina y Polonia. Sin embargo, el periodista deportivo David Faitelson considera que el Tri debería ir haciendo las maletas de regreso.

“Posibilidades hay, la fe también existe, la esperanza muere al último, como dicen por ahí, pero con todo respeto, yo creo que México tiene que ir reservando su vuelo de regreso a la Ciudad de México” comentó David.

¿Qué posibilidades tiene México de avanzar a Octavos? ��@Faitelson_ESPN le dio un 10 por ciento al Tri ��



No te pierdas ⏱ ����������́���������� por ESPN Deportes y #StarPlusLA pic.twitter.com/C3mu8wHaqW — Cronómetro (@ESPN_Cronometro) November 29, 2022

“El problema no es ganarle a Arabia Saudita. El problema, ni siquiera, es que le metas cuatro goles. Ni siquiera es que se combine un resultado afortunado entre Argentina y Polonia; el problema es México que ha enseñado un futbol paupérrimo, que ha enseñado realmente lo que han sido los últimos dos años de su proceso. Este equipo no juega al futbol, no tiene idea definida, no produce jugadas de gol, no tiene gol, no tiene espíritu” añadió el periodista.

“Los jugadores luchan en la cancha, se entregan, les dolió perder contra Argentina, pero no tienen el futbol para alcanzar la ronda de los Octavos de Final. Podría ser que, en una buena tarde de México, que es todo un milagro, lleve a México hasta la ronda de los Octavos de Final, pero hoy, me parece irreal que México aspire a la ronda de eliminación directa” concluyó Faitelson.

La realidad es, que el Tri contará con un nuevo director técnico para el siguiente poceso mundialista, solo falta ver si la destitución de Gerardo Martino se dará esta misma tarde después de una hipotética eliminación, o ver hasta dónde llegará la Selección Mexicana en Catar.