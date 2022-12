Faitelson critica a diputada mexicana en defensa de Lionel Messi

En los últimos días en México se revivió la polémica que involucró al futbolista Lionel Messi, quien tras el triunfo de Argentina contra el ‘Tricolor’ pateó accidentalmente una camiseta que intercambió con Andrés Guardado, tras el segundo partido del Grupo B en el Mundial de Catar 2022.

Primero fue el boxeador nacional Saúl Álvarez quien arremetió contra ‘La Pulga’, después lo hizo la diputada de Morena María Clemente García Moreno, misma que presentó un punto de acuerdo para declarar a Messi como ‘persona non grata’ de nuestro país.

Ante esta situación, el comentarista de ESPN David Faitelson, criticó a los legisladores y a Morena por su postura en lugar de hacer mejores cosas en su trabajo, “Leo que busca ‘Morena’ declarar ‘persona non grata’ a Lionel Messi. ¿En serio los políticos, diputadas y diputados no tienen algo mejor que hacer con su tiempo y con el dinero de los contribuyentes?”, escribió en sus redes sociales.

A pesar de que muchos futbolistas, hasta el mismo Lionel Messi, hablaron de la polémica situación, la diputada García Moreno presentó un punto de acuerdo que señaló la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el cual manifiesta, “Para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a declarar persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccittini”.

Además agregó que durante los festejos de los futbolistas argentinos en su vestidor fue, “visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba pisada, para después ser pateada con desprecio por Lionel Messi”.

Y hasta acusa que el futbolista del París Saint-Germain “mostró desprecio evidente hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, lo que puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta de nuestra identidad nacional”.

Después de toda la novela que se ha hecho con esta situación, Lionel Messi habló al respectó y aceptó que se trata de un malentendido y no tiene que disculparse, ya que no se trata de una falta de respeto hacia el pueblo mexicano, ni al equipo, no a nadie.

Por su parte, la diputada María Clemente García Moreno, la Secretaria de Relaciones Exteriores, ni el canciller Marcelo Ebrard se han pronunciado al respecto sobre este punto de acuerdo presentado.