Faitelson: "Si Messi no estuviera, Argentina no estaría en la final"

Tras la victoria de la selección de Argentina sobre su similar de Croacia en las semifinales del Mundial Catar 2022, el periodista mexicano, David Faitelson, mandó un mensaje dirigido al capitán de la Albiceleste, Lionel Messi.

Faitelson publicó un video en su cuenta de Twitter en el que brindó palabras de elogios al astro argentino, al que considera que solamente puede ser comparados con futbolistas de la talla de Maradona o Pelé.

Messi pone, nuevamente, el mundo a sus pies y nosotros somos privilegiados en atestiguarlo… pic.twitter.com/nvU1MbiR6O — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 13, 2022

"Es Messi y solo Messi. Es increíble la forma y el nivel que mantiene este futbolista, uno de los mejores, no de nuestra época sino de muchas épocas. Para valorar lo que ha hecho Messi habría que compararlo, no con ningún futbolista de la época actual o reciente. No. La única comparación válida y respetuosa para Messi es ponerlo al nivel y equipararlo con Maradona, Pelé, Cruyff, esa clase de futbolistas", expresó.

El periodista agregó que Messi "volvió a aparecer, se puso a la selección argentina a los hombros y ha participado de forma directa y en forma profunda en lo que ha sido este pase argentino a la gran final de Catar 2022. Una Argentina que ha venido de menos a más, inspirada siempre por Messi".

Faitelson incluso se atrevió a decir que la actual selección de Argentina sería "un equipo común y corriente" si no estuviera Messi en sus filas.

"Si Messi no estuviera, hay que decirlo como es, Argentina no estaría en la final. Si tú le quitas Messi a este equipo, es un equipo combativo, un equipo que tiene buenos jugadores, vimos el caso de Julián Álvarez, lo que aporta Rodrigo De Paul, la defensa ha mejorado muchísimo de aquel partido inicial del Mundial contra Arabia Saudita, pero es un equipo común y corriente, tal y como era el equipo del 86 de Maradona, pero Messi marca la diferencia"

"Y realmente somos afortunados en ver a quien puede ser, por qué no, el mejor jugador...el mejor futbolista de todos los tiempos", concluyó Faitelson.