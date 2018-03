Fabricio Silva se despidió de la afición del Alianza

El defensor Fabricio Silva no continuará en el Alianza ya que la dirigencia decidió no renovarle el contrato, al igual que otros tres jugadores. Por lo tanto, el uruguayo dejó un mensaje de agradecimiento a los aficionados este lunes.

El charrúa expresó que "se terminó una etapa muy linda en el Alianza. Quiero agradecer a toda la gente que rodea al club, que me hizo sentir como en casa desde el primer día".



Esta es la publicación de Silva, la cual acompañó con imágenes de encuentros en el estadio Cuscatlán:



Silva, que ya está en Uruguay, jugó un total de 44 partidos con el Alianza, entre el Apertura 2016 y el Clausura 2017, y fue subcampeón en ambos torneos. Además, marcó tres goles con la camiseta blanca.El último se lo hizo a uno de los máximos rivales, el FAS, en el triunfo 3-1 el pasado 2 de febrero. Junto a este defensa sudamericano, el Alianza descartó la ampliación de contrato del hasta entonces capitán Danny Torres y los arqueros Rafael Fuentes y Élmer Iglesias.