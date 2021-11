Fabricio Alfaro defendió trabajo de especialización y solo espera la graduación

El volante Fabricio Alfaro no disputó la jornada 22 del Apertura 2021 con el Águila y el futbolista gozó de un permiso del equipo migueleño para defender su trabajo de pre especialización en habilidades gerenciales.

Alfaro explicó que en el 2020 completó las 49 asignaturas del pénsum en la Universidad Tecnológica para optar al título de licenciado en administración de empresas y en el 2021 completó la especialización.

La defensa fue el último paso para obtener el título de licenciado en administración de empresas con especialización, actividades que sobrellevó como futbolista de la primera división.

"Gracias a Dios por que el día de ahora pude defender mi último trabajo de universidad y poder culminar mis estudios de licenciatura en administración de empresas con una pre especialización en habilidades gerenciales, a mi familia en especial por todo el apoyo recibido", comentó el jugador del Águila en sus redes sociales.

Águila se sumó al festejo de Alfaro con un mensaje en redes sociales. "Felicidades Fabricio, un logro académico de mucha importancia. SIEMPRE ÁGUILA".

Con la defensa, Alfaro mencionó que comenzará el trámite para su graduación la cual podría ser en marzo del 2022. "Vamos a esperar estos meses porque ya es un proceso de la universidad, pero mis estudios ya culminaron y solo esperamos la graduación".

"Muy contento la verdad, fueron muchos años de estudio y en mi carrera dentro del fútbol nacional me ha tocado jugar en diferentes equipos y no ha sido fácil, a veces metía una, dos o tres materias, pero gracias a Dios culminé y tengo que agradecer a Dios, a mi familia, porque siempre me apoyaron en los momentos difíciles. Hay dos personas que siempre me inculcaron estudiar que son Marcos García Ferreira y Verónica García. expresó Alfaro.