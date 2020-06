Fabricio Alfaro, cerca de egresar de la Universidad

Fabricio Alfaro sacó provecho a la cuarentena y el parón deportivo para sacar las materias que tenía pendiente en la Universidad y este año tiene previsto egresar de la carrera de Administración de Empresas. Justo este año también recibió el llamado de la dirigencia del Águila para fichar en este nueva temporada y también se alista para llegar en óptimas condiciones.

Para este volante salvadoreño, la idea es terminar su carrera y luego seguir estudiando pues quiere seguir ligado al deporte pero de manera profesional desde la dirección deportiva. Por el momento va paso a paso esperando culminar sus materias en línea en los próximos meses.

"Esta pausa por la cuarentena me dio tiempo para meterme de lleno en la Universidad porque saqué cuatro materias en línea y ahora voy a meter un interciclo y ya prácticamente de junio a diciembre voy a egresar, siempre y cuando saque esas dos materias que me faltan y me siento contento", dijo.

Alfaro reconoce que la carrera del futbolista es corta y por ello debe prepararse al emprender un negocio o, como en su caso, sacar una carrera profesional.

"Nos estamos dando cuenta con esto de la pandemia que el fútbol es solo de momentos y hay que aprovechar. Se terminó el torneo en marzo y desde entonces no hay ningún ingreso en esta profesión por lo que nos da una claridad a lo que nos vamos a enfrentar cuando no hay más fútbol para uno, así que he aprovechado el tiempo para estudiar", agregó.

Pero su meta no queda ahí, pues Alfaro ya tiene claro los siguientes pasos a dar en su carrera profesional pues después quiere sacar una maestría en administración deportiva. Además, tiene en mente un postgrado en Recursos Humanos con el objetivo de preparase de la mejor manera para ser un dirigente deportivo.

Reconoce la importancia que la dirigencia se especialice para una mejor administración de los equipos y por ello quiere dar su granito de arena.

Con el Águila

Alfaro ya tiene dos semanas al igual que el resto del plantel emplumado de estar trabajando vía remota bajo las indicaciones del preparador físico Walter Gómez. De acuerdo con el volante ha sido una buena experiencia aunque reconoce que tiene sus limitaciones.

"Contento por llegar al Águila porque me tomaron en cuenta y es un reto en mi carrera. He tenido un buen rendimiento en los últimos años y espero aportar en esta institución de gran prestigio. No es lo mismo esas prácticas virtuales, pero es un buen acercamiento para todo el grupo y queremos desarrollar un buen trabajo", dijo.

Este jugador tiene amplia trayectoria en la primera división con nueve equipos desde su debut en 2007 con el ya extinto San Salvador. Los emplumados serán su décimo equipo y también cuenta con una breve participación en el Herediano de Costa Rica en 2009. Suma 290 partidos en primera división y 12 goles.