Fabián Coito: "Tenemos observados a El Salvador"

El técnico de Honduras, Fabián Coito, se refirió al siguiente rival a El Salvador, su segundo rival de la octagonal tras sacar un valioso empate de visita ante Canadá.

Según el estratega uruguayo, se tiene bien "vigilado" a El Salvador, que también empató en su primer partido contra Estados Unidos, y hasta el momento Honduras no ha definido su estrategia para jugar en el Cuscatlán.

"Vamos a esperar la recuperación de los futbolistas. Tenemos observados a El Salvador y vamos a esperar el partido contra Estados Unidos y a ver cómo llegamos", dijo Coito tras el juego en Canadá.

El míster recalcó el factor físico del partido ante los canadienses, el viaje, y el corto tiempo entre un juego con el otro.

"Este espacio de tiempo entre el juego de hoy y lo que tenemos para ir a El Salvador, con el viaje tan largo y jugar de visitante, realmente para nosotros es una carga muy importante, vamos a ver la estrategia pensando en el próximo partido", dijo.

¿SALE EL SALVADOR OBLIGADO A GANAR CONTRA HONDURAS?

Por su parte, el entrenador de El Salvador. Hugo Pérez señaló que no sale obligado a ganar en el Cuscatlán tras empatar su primer partido contra Estados Unidos. Eso sí, aseguró, que las intenciones son sacar los primeros tres puntos.

"No, no salimos obligados, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente, en el fútbol no hay obligaciones, sino sólo deseos, y el anhelo que tenemos de hacer feliz a la gente, eso para mí es importante, pero no es presión, la obligación de nosotros es comportarnos bien, seguir trabajando y no estar satisfecho por este empate ante Estados Unidos. Tenemos deseo de mejorar, sabemos que Honduras es un excelente equipo y vamos hacer todo lo posible por sacar un gane", agregó.

"No tengo ningún análisis de Honduras, ya vamos a pensar en ellos el día de mañana (viernes). No vi el partido, sé que empataron 1-1, lo que me interesa es analizar el partido de hoy, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, mañana obviamente en la tarde empezaremos a pensar en Honduras", concluyó.