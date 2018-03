FIFAGate: Nuevo testigo revela pago de sobornos a dirigentes de CONMEBOL

Un nuevo testigo de la Fiscalía estadounidense, el argentino Santiago Peña, ex empleado de la compañía de ese país Full Play, reconoció en la corte, en Nueva York, en el marco del juicio FIFAGate, que él personalmente le pagó sobornos a los presidentes y representantes de media docena de federaciones sudamericanas y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Los sobornos garantizaban que sus respectivas asociaciones le vendieran a Full Play los derechos de transmisión de importantes eventos futbolísticos, incluyendo la Copa América.

Peña, ex empleado de los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, que son acusados en este juicio, exhibió como pruebas registros de los pagos, mismos que mantuvo en una caja de seguridad en su casa y que entregó a las autoridades norteamericanas dos años después de una importante redada efectuada en los cuarteles de la FIFA, en Suiza.

Los dirigentes mencionados por Peña como receptores de los sobornos son: el chileno Sergio Jadue, ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y ex vicepresidente de la Conmebol; Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana; Luis Chiriboga, ex presidente de la Federación Ecuatoriana; Carlos Chávez, ex presidente de la Federación Boliviana; Juan Napout, ex presidente de la Federación Paraguaya; Rafael Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana; y José Meiszner, argentino, ex secretario general de la Conmebol.

Desde el estrado, Peña incluso reconoció a Napout y a Burga, presentes en la corte, como dos personas a las que les entregó sobornos.

El principal soborno habría sido de un millón de dólares, entregado a Juan Napout por los derechos de transmisión de la Copa América; ese pago habría incluido como cortesía unos boletos para un concierto de Paul McCartney por valor de 10 mil dólares.