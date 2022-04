FIFA y CONCACAF analizan tema de estatutos FESFUT con el INDES

La FESFUT no ha presentado sus estatutos como dice la Ley General de los Deportes y su personería jurídica vence en julio de este año. Si la Federación no termina de regularizar su situación en ese registro, lo cual incluye actualizar sus estatutos, la Federación no podría continuar funcionando porque su credencial deportiva va a expirar.

EL GRÁFICO tuvo conocimiento que un personero de la FIFA se encontraba en el país para dialogar con el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, para tratar de encontrar un acuerdo entre gobierno y la Federación Salvadoreña de Fútbol, algo que confirmó su presidente, Hugo Carrillo, el martes.

Al consultarle al dirigente del fútbol sobre el motivo de la visita, también confirmó que un representante de la CONCACAF está en el país para servir de puentes en el diáologo por llegar a un acuerdo antes de julio.

"Los personeros de FIFA y Concacaf están acá por conversaciones con el INDES. Está es una reunión más que se pidió y hanm sido varias", dijo Hugo Carrillo.

En el pasado, Yamil Bukele ha sido crítico del actuar administrativo de la FESFUT. "Es irregular y puedo aplicar toda la Ley General de los Deportes. Han pasado dos años que vengo diciéndoles que se ordenen, el culpable será el presidente de la FESFUT por no acatar la ley, no yo. Yo no quiero una intervención, yo lo que estoy es avisando y diciendo las cosas. No tiene renovación de su credencial, se acabó. Ellos solos entran en default técnico", expresó en entrevista a EL GRÁFICO el pasado año.