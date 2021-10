FIFA sostuvo reunión con INDES en octubre

Yamil Bukele, presidente del INDES, reveló en el programa El Gráfico TV que sostuvo una reunión con representantes de la FIFA y el titular de la FESFUTHugo Carrillo el pasado 6 de octubre.

Según explicó el titular del INDES, dicha reunión fue un día antes del partido de la selección de El Salvador ante Panamá en el estadio Cuscatlán en la fecha 4 de la octagonal.

Yamil Bukele no dio mayores detalles de los temas abordados con los representantes de la máxima autoridad del fútbol mundial.

Fue la segunda reunión entre el INDES y miembros de FIFA relacionados al tema de la adscripción de la FESFUT al registro de Federaciones y Asociaciones deportivas del instituto y el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de los Deportes de El Salvador.

“La FIFA estuvo aquí el 6 de octubre reunidos conmigo y con Hugo Carrillo en mi oficina. Prometí no hablar del tema. Yo lo único que puedo decir es que no era el 6 de octubre el venir aquí cuando la fecha se acabó el 30 de septiembre y tenemos dos años discutiendo sobre el mismo tema. Yo lo que les estoy explicando a ustedes ya lo sabe la FIFA, yo no voy a correr, yo no voy a intervenir”, declaró Bukele.

Según Bukele, la FESFUT no ha presentado sus estatutos como dice la Ley General de los Deportes y su personería jurídica vence en julio del 2022. También definió a la FESFUT como una federación "irregular".

En febrero del 2020, FIFA envió una comisión al país que se reunió con el INDES para abordar el tema.