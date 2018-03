FIFA rompe relaciones con Guatemala

FEDEFUT | Comunicado de Prensa [FIFA ROMPE VÍNCULO LOCAL CON GUATEMALA] pic.twitter.com/0uTeyBN4E1 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) 16 de agosto de 2017

FIFA notificó este miércoles a la FEDEFUT de Guatemala que la Comisión Normalizadora que regía temporalmente ese balompié deberá retirarse debido a la no aprobación de los nuevos estatutos y se desvinculó hasta que esto se cumpla."Es lamentable lo que ha sucedido. Hemos roto relación con la FIFA y ahora será la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) quien se encargará de convocar a nuevas elecciones para que se pueda tomar el rumbo", indicó Adela Camacho de Torrebiarte, quien encabezaba el comité de Regularización.Tras esta situación será Daniel Elías, secretario interino de la Asamblea General de Futbol y la CDAG, quien se quedará a cargo de la FEDEFUT, de acuerdo al periódico guatemalteco Prensa Libre.La FEDEFUT deberá crear un nuevo comité ejecutivo a través de las elecciones que dictan los nuevos estatutos; caso contrario, FIFA no les reconocerá y para que esto sea comprobado, en septiembre enviarán un emisario para saber qué ha sucedido y cómo se avanza y analizar quitar la suspensión.El pasado 13 de agosto se venció el plazo para poder aprobar los nuevos estatutos, los cuales habían sido aprobados por la Asamblea General de Futbol, sin embargo no los han conocido en la CDAG y eso complicó la situación, después de casi un año de estar suspendidos.“Si esto es una oportunidad qué bien. ¿Qué somos nosotros? solo representantes de la FIFA. Lo triste es que la Federación ya no tendrá un nexo con Guatemala”, indicó Camacho de Torrebiarte, quien asegura que espera que todo se arregle pronto, apuntó Prensa Libre.La Confederación Deportiva solicitó una prórroga hasta el 14 de septiembre para dar una respuesta de los nuevos estatutos, por lo que ahora será ese día que se conozca qué podría pasar con la FEDEFUT. Sin embargo, el Tribunal Eleccionario del Deporte Federado (Tedefe) ya hizo la convocatoria para los nuevas elecciones, pero con los antiguos estatutos."La reforma necesitaba un gran cambio y por eso se necesitó más de 14 meses, no se pudo hacer antes porque solo sería un remiendo", comentó Stuardo Ralón, vicepresidente del Comité de Regularización.Ahora la Fedefut queda en manos del secretario Elías y a la espera del procedimiento de la Asamblea General del Futbol.Estos son los documentos oficiales sobre el caso: