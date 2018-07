FIFA invita a niños tailandeses al The Best

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó hoy a los niños del equipo de fútbol tailandés rescatados de una cueva inundada a asistir a la ceremonia anual de entrega de premios del organismo rector del fútbol internacional en septiembre.

Los doce niños y su entrenador fueron invitados en un principio a la final del Mundial este domingo en Moscú, pero los médicos que los atienden consideraron que no era conveniente después de la operación de rescate que terminó el martes, dos semanas después de que quedaran atrapados en la cueva.

Ahora Infantino dijo que los invitará a los premios The Best de la FIFA y no descarta invitarlos al próximo Mundial en Qatar 2022. "Y ya veremos qué otras buenas ideas se nos ocurren".

Los premios The Best de la FIFA se entregan el 24 de septiembre en Londres.

"Todo el mundo estuvo mirando y rezando hasta que los niños estuvieron a salvo. No sólo afectó al fútbol sino a todo el mundo", dijo Infantino. "Y recordemos también al buzo que murió".