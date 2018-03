FIFA elimina amarillas a Honduras contra Australia

TEGUCIGALPA. La FIFA confirmó ayer a Honduras que fue aceptada su solicitud para eliminar las tarjetas amarillas de cara a los juegos de repechaje contra Australia clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

La medida es aplicable para aquellos jugadores que acumulan a la fecha una tarjeta amarilla y que corrían el riesgo de ser amonestados en el primer juego contra los australianos y perderse el partido de vuelta en Sydney.

Entre ellos figuran el arquero Donis Escober, los defensas Jhony Palacios y Ever Alvarado, los mediocampistas Alfredo Mejía, Bryan Acosta y Oliver Morazán, así como el delantero Eddie Hernández, que no fue convocado por lesión.

Sin embargo, no aplica para jugadores que ya tienen dos tarjetas amarillas, como es el caso del delantero Alberth Elis y el defensa y capitán, Maynor Figueroa, quienes no estarán en el partido de ida en San Pedro Sula.

La noticia fue confirmada por la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y remitida al técnico catracho, el colombiano Jorge Luis Pinto.

"Todos los jugadores están limpios, quedan limpios por reglamentación de FIFA para esta final, entra todo mundo sin tarjetas", enfatizó Pinto.

"Aceptaron la solicitud de borrar todas las tarjetas como lo hacen en los Mundiales, en las fases finales todo mundo entra limpio. Yo pienso que eso beneficia al fútbol y a los países", apuntó.

Honduras solicitó el pasado miércoles a la FIFA que las amarillas quedaran anuladas para los partidos de repesca contra Australia, argumentando que tenía varios jugadores lesionados y varios amonestados.

Se conoció que la petición de Honduras se contempla en el artículo 37, inciso cuatro, del reglamento de competencia del Mundial, la cual puede ser aplicada por una sola vez durante el proceso.

El seleccionador hondureño, brindó hoy una conferencia de prensa en la que habló de diversos temas, incluyendo la lesión de Tim Cahill, una de las figuras del conjunto australiano.

"Me enteré esta mañana (ayer). Es un buen jugador, conozco sus características. No me alegra, si viene es bienvenido, sino también". apuntó

La selección de Honduras recibirá a Australia el próximo viernes 10 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Cinco días más tarde, los centroamericanos visitarán en su casa a los australianos en el Estadio ANZ de Sydney, donde se definirá quien va al Mundial.

Honduras accedió al repechaje al quedar en cuarto lugar en la hexagonal final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Por su parte, Australia llegó a esa última instancia luego de derrotar a Siria en un juego de ida y vuelta por la Confederación Asiática de Fútbol.