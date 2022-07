FIFA da ultimátum y el INDES dará batalla legal

Cinco días serían la diferencia entre que las selecciones y equipos salvadoreños puedan continuar o no compitiendo internacionalmente, que El Salvador cuente con un campeonato nacional de carácter oficial o no y que los futbolistas, entrenadores y demás profesionales que viven del balompié federado puedan o no disputar competiciones federadas.

Ese es el plazo que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) le ha dado al Instituto Nacional de los Deportes para que revierta las decisiones que tomó la semana pasada, sancionando a los ejecutivos y al secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

En la misiva que FIFA envió al secretario general de la FESFUT, Luis Pérez, califica como injerencia la actuación del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, un órgano fundado por la Ley General de los Deportes y adscrito al INDES, que suspendió al Comité Ejecutivo de la FESFUT por no cumplir con varias disposiciones, entre ellas registrar su personería jurídica en el Instituto y adecuar sus estatutos de funcionamiento a algunas directrices gubernamentales.

En ese mismo acto, el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte le ordenó al INDES organizar una Comisión Normalizadora que ocupe las funciones del sancionado comité ejecutivo y regularice la situación legal de la FESFUT.

Este es el documento enviado por la FIFA. pic.twitter.com/2mqvHM3szG — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 20, 2022

FIFA informa al INDES a través del secretario general de la FESFUT que si para el lunes 25 de julio a las 4:00 a.m. de El Salvador (mediodía en Zúrich, sede del ente rector) no ha disuelto esa Normalizadora, tomará decisiones que podrían escalar hasta la suspensión de la FESFUT.



El ente rector del fútbol mundial argumentó que para ella, el único organismo reconocido como autoridad del fútbol en El Salvador es el comité ejecutivo de la FESFUT.

Y la FIFA termina recordando que una suspensión implica “perder todos los derechos como miembro de la FIFA... con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, incluido, entre otros, el derecho de las diferentes selecciones de la FESFUT o de cualquiera de sus clubes de participar en cualquier competición internacional...”

La conferencia

Momentos antes de la socialización de la carta en las redes de la FESFUT, el presidente del INDES, Yamil Bukele, organizó una conferencia de prensa para anunciar que anoche conformaría la Normalizadora que el tribunal le encargó. Al cierre de esta edición, ese dato aún no había sido confirmado por el Instituto pero trascendió la especie de que habría al menos dos extranjeros en ella.

“La comisión tendrá que presentarse mañana (hoy) en las instalaciones de la FESFUT. Espero que mañana el personal de la Federación esté en sus funciones”, dijo el funcionario, y además dijo que el edificio federativo se mantuvo cerrado desde el lunes hasta este miércoles por solicitud del tribunal a la Fiscalía General de la República para que la FESFUT solo retomara operaciones bajo el mando de la Comisión Normalizadora.

Durante la conferencia, Bukele insistió que el dictamen del tribunal deportivo no implicaba una injerencia. “El tribunal no es del INDES. Es independiente y autónomo. El tribunal me puede sancionar a mí como presidente del INDES si ellos los estiman. No ha habido injerencia por parte del Gobierno porque en materia deportiva quien representa al gobierno es el INDES”, detalló.

Según el artículo 105 de la Ley General de los Deportes creada en noviembre de 2019, este tribunal está adscrito orgánicamente al INDES, pero cuenta con autonomía para dictar resoluciones.

Roberto Calderón, gerente legal del INDES, quien acompañó a Bukele durante la conferencia, explicó que “el Tribunal está compuesto por tres personas: uno es propuesto por el Comité Directivo del INDES y el resto por la asamblea de federaciones", congreso en el que la FESFUT fue la única federación deportiva nacional que no intervino precisamente por su reticencia a inscribirse en el registro del Instituto.

En la actualidad, su presidente es José Mauricio Ramírez López, quien trabaja en el Consejo Nacional de Registros; su presidente suplente esLuis Fernando Castro Morales, quien laboró en la Alcaldía de San Salvador durante el período 2015-2018; su primer vocal suplente en funciones es Roberto Antonio Méndez Zelaya, precandidato a la Alcaldía de San Salvador 2021; y su segundo vocal suplente en funciones es José Salvador Martín Díaz, abogado litigante.

Batalla legal

Bukele aceptó durante la conferencia que una suspensión de parte de FIFA es posible y mencionó que en ese caso, el gobierno defenderá hasta las últimas instancias su postura ya que no consideran que haya habido injerencia. “Si hay una sanción por parte de FIFA, que no creo, El Salvador defenderá hasta las últimas instancias su postura”, insistió.

Cuando la conferencia estaba en la fase de preguntas, Bukele interrumpió por un momento para leer la carta enviada por la FIFA, que en su último párrafo le ordenaba a la FESFUT compartir la misiva con las autoridades del INDES. “Ya la voy a leer, y si hay más preguntas las responderé, pero es obvio, yo estoy representando a mi país”, fue su primera reacción.

Al final, dijo que daría su postura sobre la carta de la FIFA después de reunirse con su Consejo Directivo.

Esta crisis administrativa y jurídica inédita para la FESFUT se desarrolla mientras la Fiscalía General de la República investiga al comité ejecutivo de la federación por los presuntos delitos de administración fraudulenta y lavado de activos, para lo cual ya realizó varios allanamientos.