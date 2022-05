FIFA abre expediente a Rodolfo Sibrián, según periodista Romain Molina

En la mitad de la semana los panelistas del Güiri al Aire: Marcelo Betancourt, Óscar Guerra y Rodrigo Arias tuvieron dos invitados especiales: el periodista francés Romain Molina de Josimar Football.com y el atacante colombiano de FAS, Bladimir Díaz, quien na falta de una fecha para finalizar las dos vueltas de clasificación es el fuerte candidato para alzar su segundo trofeo de El Hombre Gol como máximo romperredes en el Clausura 2022.

Iniciando el programa se contactó hasta España para hablar con Molina y quien externó su sentir sobre la postura protectora por parte de la FESFUT en el tema de las acusaciones por chantaje-sexual que pesan sobre el instructor arbitral FIFA, el salvadoreño Rodolfo Alexander Sibrián.

“Seguí esa conferencia en internet y la verdad me ha provocado gracia muchas cosas que hicieron y dijeron. Una de las árbitras que habló en esa conferencia es familiar de Rodolfo Sibrián. Es su cuñada y me parece una broma, me parece chistoso y más que la FESFUT no menciona que es su familia”, destacó el periodista galo.

Romain Molina dijo además que “me parece una broma que una familiar de Rodolfo Sibrián aparezca como testigo a favor de él (en el tema de acoso a árbitras), claro que hablará en bien de él”, señaló indignado.

Molina confirmó además que “la FIFA ha abierto un expediente contra Sibrián, mi fuente es la misma FIFA a través de un correo oficial que me ha enviado ellos y que cualquier periodista en el mundo lo puede solicitar”, indicó.

Acerca del proceso que se viene contra el ex árbitro FIFA, Molina fue claro en decir que “entiendo que existe un proceso oficial sobre ese tema, pero no solo contra Sibrián, también sobre las personas que lo han protegido, todos ellos pueden sufrir de parte de la FIFA una suspensión a futuro si se demuestra eso, que lo han protegido”, acotó.



MÁS INFORMACIÓN

Molina subrayó que en el caso en contra de Sibrián, la postura que ha adoptado el Gobierno de El Salvador es de saber la verdad para esclarecerlo.

"Lo que veo hay mucha atención sobre la FESFUT. Parece que las autoridades de El Salvador quieren tomar las cosas en serio, no como lo está haciendo CONCACAF”, comentó. “Nos han amenazado si no borramos la nota. A mí me ha hecho gracia; todas las árbitros con las que hablé las llevaré si es necesario a la comisión de ética de la FIFA. Cuando yo empiezo algo lo termino, y esto solo empieza”', comentó. “Hay un proceso oficial de la FIFA contra Rodolfo Sibrián. Esto no ha terminado, solo empieza, porque la FIFA ha reaccionado. La FIFA seguramente entrevistará a Sibrián, pero esto toma meses resolverlo, pero cuando tienes a una federación que protege a gente como Sibrián y no escucha a las mujeres, el problema es mucho más amplio y no es el único.”

Mientras que en la parte final del programa se charló de forma amena con el ariete colombiano de los tigrillos del FAS, Bladimir Díaz, actual líder de goleo en el Clausura 2022 con nueve.

“Siento que nos presionamos en la cancha. No me enfoco tanto, trato de disfrutar el partido y dar lo mejor de mí”, comentó Díaz sobre el bache en que ha caído el equipo.

Sobre los goles que ha anotado dijo que “me quedo con el segundo gol que le anoté al

Metapán. Es raro que anote desde fuera del área y esa tarde se me dio la oportunidad de hacerlo.”

Díaz dijo que “disfruta anotarle a sus ex equipos, le he anotado al Chalatenango y al Alianza y eso te brinda un plus ya que los debes de enfrentar en la otra fase”, confesó. “En lo personal me brinda mayor gusto anotarle al Alianza, al Chalatenango le tengo un cariño enorme.”