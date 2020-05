FESFUT rectifica: Municipal Limeño será el tercer representante en Liga CONCACAF

La Federación Salvadoreña de Fútbol acordó nombrar al Municipal Limeño, como el tercer equipo representante de El Salvador en la edición 2020-21 de la Liga CONCACAF, así lo confirmó Samuel Gálvez, presidente del equipo oriental.

El pasado 19 de marzo, la FESFUT nombró campeón al 11 Deportivo, por haber terminado en el primer lugar tras la primera vuelta el Clausura 2020 y de paso, lo designó junto al FAS y Alianza, representantes ante la CONCACAF.

La CONCACAF recomendó a sus afiliados, resguardar el mérito deportivo, por lo tanto, el equipo albo, ganó su derecho tras alzarse con el título en el pasado Apertura 2019; el equipo tigrillo, por ser sublíder de la tabla acumulada y el Limeño, por ubicarse tercero.

Según Gálvez, también presidente de la primera división, están a la espera como equipo y directorio de la liga, la notificación oficial, de parte de la FESFUT “sabía que enviaron nota de CONCACAF (con lineamientos de calificación de equipos al torneo regional), pero no nos han comunicado nada, espero que sea real, porque es la verdad. Como lo dije, la CONCACAF ve los méritos que se hacen en los dos torneos, no es por uno (torneo), máximamente, pensando cómo habíamos terminado el torneo (pandemia), no veía que fuera diferente, pero al final, se tomó lo correcto”.

El pasado 30 de abril, la FESFUT admitió haberse equivocado en nombrar campeón al equipo ahuachapaneco y tras declarar nulo el certamen, despojó del título a los fronterizos. “Sobre el torneo Clausura de la temporada 2019-2020 el comité (ejecutivo) este día dio por cancelado ese torneo en las tres ligas (profesionales). Como consecuencia no hay ascenso ni hay descenso, (en la primera división) no hay campeón ni descenso, las tres ligas han sido canceladas”, dijo en su momento Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT.

Pero se mantuvo al 11 Deportivo como uno de los tres equipos que representaría a El Salvador, en la próxima Liga CONCACAF, hasta que la tarde de este viernes, cambiaron de postura, por sugerencia de la CONCACAF, según pudo conocer este medio. “Lo que nos queda es prepararnos y estar listos, porque también viene el tema de la pandemia, no sabemos si estaremos en condiciones, ahí hablamos d de los tres equipos para poder participar, pero de ser así, de darse las condiciones, estamos listos para enfrentar este nuevo reto”, añadió Gálvez.

El Municipal Limeño, se ubicó en el tercer lugar de la tabla acumulada (suma del Apertura 2019 y primera vuelta del Clausura 2020) con 49 puntos, el FAS fue sublíder con 53 unidades y el Alianza, campeón del pasado Apertura 2019, terminó en el primer lugar, con 64 unidades.

JUSTICIA

Para Misael Alfaro, entrenador del Municipal Limeño, la clasificación del equipo oriental a la justa deportiva regional, aparte de ser histórica, es justa, porque demuestra el esfuerzo realizado en el pasado Clausura 2020 y por su antecesor en el cargo, Williams Renderos Iraheta.

Dijo que “agradecido con Dios porque se da la oportunidad de estar en este torneo, el Limeño lo disputará por primera vez y considero que esta es una sumatoria de trabajo que también dejó Williams Renderos Iraheta, debemos de reconocerlo, como un gran técnico que estuvo en el Limeño”.

“Más el seguimiento en esta vuelta que se jugó, que no fue mucho, sumamos 14 puntos, pero necesarios para estar ahí (en el tercer lugar de la tabla) y ser tomado en cuenta, es un halago grande estar en Liga CONCACAF por primera vez como entrenador”, añadió.

Dijo que “la CONCACAF debía de dar el mérito al que verdaderamente había luchado y esforzado para estar ahí”.