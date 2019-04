La FESFUT propone a Primera División congelar el descenso por cuatro torneos cortos

Los dirigentes de Primera División, Samuel Gálvez, vicepresidente, y Rigoberto Mejía, presidente de Chalatenango, confirmaron que en la reunión de este jueves, con el presidente de la FESFUT, Hugo Carillo, se tocó el tema de un posible congelamiento del descenso en liga de privilegio por dos campeonatos, es decir por cuatro torneos cortos.

Pero ambos destacaron que hasta ahora eso solo es una propuesta y que sería para futuros torneos.

"El equipo que tenga que descender en este torneo lo hará", aclaró Mejía.

Por su parte, Carrillo dijo que fue él quien propuso la idea de congelar el descenso pata futuros certámenes.

"Hicimos esa propuesta, ya que hemos identificado que el problema principal es la parte financiera. Se ha buscado de otra forma, de regular los salarios, pero eso no es correcto. Entonces lo que se le propuso a la Primera División es congelar el descenso. Ahí, las juntas directivas van a tener la oportunidad de definir sus presupuestos sin tener la angustia de un descenso, pero esto por cuatro torneos".

Añadió que "se tendría que dejar claro en las bases de competencia. Buscamos con esto que los equipos solventen su situación financiera, que es la que está agobiando a la mayor parte de equipos. Pero eso no quiere decir que no pueda haber sanciones para el dirigente que no cumpla con la parte financiera", apuntó el titular de la dirigencia de la entidad rectora del balompié nacional .

De acuerdo con Gálvez, en los próximos días se seguirá tocando el tema del congelamiento del descenso.