FESFUT plagió los protocolos sanitarios de Costa Rica

Los panelistas del Güiri Güiri al Aire criticaron a la FESFUT por plagiar los proyectos de protocolos sanitarios que utilizó la UNAFUT y la Federación de Costa Rica para retornar sus actividades en el fútbol profesional tras tener un parón por la crisis sanitaria del covid19.

Cristian Villalta, Óscar Guerra y Eugenio Calderón se mostraron sorprendidos al ver que la FESFUT quiso ver como suyo los protocolos sanitarios que mandaron a los presidentes de la primera división de fútbol. La mesa tuvo en su poder los dos documentos, tanto el de la FESFUT, como el de la UNAFUT.

"Se llama Protocolo de medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 para el regreso de partidos en el fútbol profesional en El Salvador, un producto que firman como autores el doctor Francisco Herrera y el doctor Francisco Amaya Cruz, pero antes de hacer un comentario, quiero decir que de 16 páginas, 14 son copia y pega de lo que hizo la UNAFUT en Costa Rica, ¿cómo lo sé? Porque ya lo leí desde hace días, literalmente cada coma, cada tilde, cada acapite, los títulos de todo es totalmente copia y pega", señaló Villalta sobre el documento presentado por la FESFUT.

"Para mí es una falta de respeto firmar algo que en el 95% no es de mi mano, pero eso es para la gente que es seria", agregó Villalta.

SERÁ A PUERTA CERRADA

Los panelistas destacaron que el proyecto es para regresar a las actividades y no para iniciar un campeonato. También hicieron hincapié en que, de regresar al fútbol, como se plantea en los protocolos, será sin público.

"Lo que quiero destacar es que los equipos han sido claros, los dirigentes han dicho que ellos no piensan regresar si no es con público, y el protocolo dice que los partidos serán a puerta cerrada y especifica quienes son los que podrán participar más allá del partido. Da un detalle que en los equipos de visita solo el gerente del equipo y el encargado de prensa serán los que podrán entrar y no todos los equipos tienen un equipo de prensa", señaló Óscar Guerra.

"Queríamos consignarlo y dejarlo claro, de que la FESFUT fusiló lo que hicieron los ticos. Aquí hay un error de ética y de método profundo, aunque la respuesta de la primera división es fácil de predecir, dirán ´no se puede´", agregó Villalta.

También, los panelistas analizaron si el plan presentado por la FESFUT ante los equipos de la primera división se podría aplicar a las condiciones del fútbol nacional. Esto dijeron los panelistas.

"El tema pasa por una situación en donde nuestro fútbol, no tiene las condiciones. Si tu agarras este documento en Costa Rica, lo habrán podido cumplir en la primera jornada en 85%. Analizando la situación, los procesos formativos, llámese reserva, fútbol femenino, y la sub17 pueden sufrir un parón en la medida que la dirigencia priorice el fútbol que genera ingresos y dejar el otro suspendido durante un tiempo", dijo Eugenio Calderon.

"Ya estamos acostumbrados a ver la falta de ética de parte de la FESFUT , pero que bien que copiaron lo de Costa Rica, que ellos lo hicieron muy bien, pero las situaciones no se pueden comparar desde ningún punto de vista. Los ticos hicieron un tema para volver a la acción y estos les copian cuando aquí el torneo está suspendido. Yo creo que la Federación debería de pensar en el futuro y no fusilar un asunto que no es aplicable aquí", concluyó Cristian Villalta.