FESFUT permitirá venta de categoría y Apertura 2019 tendría 12 equipos

El Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) permitirá la venta de la categoría del Pasaquina, equipo que pasará de descendido a desafiliado, y así el equipo Once Deportivo podría comprar el cupo y jugar en la Primera División.



De acuerdo al presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, esta medida permitirá que los 100 mil dólares en concepto de la venta de categoría se usen para pagar la deuda con cuerpo técnico y jugadores del conjunto unionense.



"El dinero que se obtenga de la venta de categoría servirá primero para cancelar los salarios de cuerpo técnico y jugadores del equipo Pasaquina", puntualizó el dirigente, añadiendo que es un equipo de Ahuachapán el que ha presentado interés en adquirir la categoría.



"Hay una propuesta de un equipo que se llama Once Deportivo y que tiene la intención de comprar la categoría. El valor será de 100 mil dólares y con eso se cancelarán salarios de jugadores y cuerpo técnico", a la vez que se repondrá parte de dinero a un patrocinador del Pasaquina.

Acá podés ver y escuchar la conferencia que dio el presidente de FESFUT:





También se sancionará a los dirigentes de Pasaquina Abilio Menjívar (presidente) y José Somoza (representante ante la Liga) por tres años, siendo inhabilitados a desempeñar funciones en juntas directivas o de cualquier índole deportiva.



"Le estamos dando el carácter de desafiliación a Pasaquina, y esto conlleva una sanción a los dirigentes, en este caso al presidente (Abilio Menjívar) y al representante ante la Liga (José Somoza). Ambos han sido sancionados con tres años de suspensión para participar en juntas directivas y están inhabilitados deportivamente de poderlo hacer", señaló Carrillo.



Asimismo, el federativo anticipó que si el Once Deportivo, cuyo estadio no cumple de momento con el aforo mínimo para la licencia doméstica, no logra solventar todos los requisitos al 26 de julio, se le devolverán los 100 mil dólares.



"Este equipo tendrá que cumplir todos los requisitos de la inscripción federativa y para ello tendrá hasta el 26 de julio. De no lograr la inscripción se le devolverán los 100 mil dólares y la temporada 2019-2020 se jugará con 11 equipos", enfatizó.