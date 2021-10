FESFUT paga parte de la deuda a ex jugadores de Sonsonate

Ex jugadores de Sonsonate FC recibieron parte del pago correspondiente a la deuda que arrastraban a inicios de mayo que correspondía a más de dos meses.

Los ex miembros del plantel cocotero acompañados de la Asociación de Futbolistas recibieron un pago por parte de la Federación que corresponde al 50% del pago de la póliza que brindaron ex directivos del cuadro de occidente en el Clausura 2021.

El presidente de la Federación Hugo Carrillo explicó que el cheque que recibieron de la institución de Sonsonate como póliza del equipo no tenía fondos. Debido a eso, la FESFUT otorgó pagos a los jugadores que corresponde al 50% de lo que se le adeuda al plantel.

"Quiero dejar en claro que nadie se robó el dinero. El cheque que recibimos de la Asociación Deportiva de Sonsonate acá está. Es un cheque de 50,000 dólares pero que no tenía fondos. De los fondos propios de la Federación estamos dando el pago a los jugadores para apalear la mitad de la deuda.

Los jugadores llegaron a las instalaciones de la Federación acompañados de Carlos Carrillo, presidente de ASOFUTPROES para recibir el pago parcial de la deuda.

#LMF | Carlos Carrillo, presidente de ASOFUTPROES da declaraciones sobre el pago que reciben sus compañeros de profesión debido a la deuda de Sonsonate en el Clausura 2021



"Estamos muy contentos porque mis compañeros pasaron momentos difíciles. Me agrada también que no se estén dando noticias de deudas en los equipo de primera división y cada vez estamos mejorando la situaciones económicas en la Asociación", comentó Carlos Carrillo.

Ya para finalizar, el ex integrante de Sonsonate, Jorge Morán dio unas palabras a los medios donde se expresó fuertemente ante los ex directivos del equipo de Sonsonate. "Sabemos que es una deuda mayor pero esto nos cae muy bien y queremos agradecer al presidente Hugo Carrillo. Prácticamente la directiva que tuvimos nos dejó a un lado, nos dejó desamparados y no supimos más de ellos después de ese partido contra Santa Tecla".

Jugadores como Héctor Carbajal y Jacobo Catán recibieron su pago frente a los medios mientras que el resto del plantel lo obtuvo afuera de la sala de reuniones debido a la cantidad de personas que habían adentro.