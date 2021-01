FESFUT no admite apelación del Jocoro por Carlos Romero

La Comisión Disciplinaria de la FESFUT declaró "inadmisible" la apelación presentada por la dirigencia del, el cual pedía cancelar la multa de $300 y el castigo de seis meses sin dirigir al entrenador Carlos Romero, luego de los incidentes ocurridos en el partido entre el conjunto fogonero y el Atlético Marte.

Según la resolución presentada por la FESFUT, Jocoro no cumplió el número dos del artículo 99 del Código Disciplinario de la FESFUT. El fallo menciona que Jocoro presentó el recurso directamente a la Comisión de Apelaciones, cuando el protocolo menciona que tuvieron que presentar la apelación a la Comisión Disciplinaria en primera instancia.

#APELACIONES

La Comisión de Apelaciones DECLARA INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por Jocoro F.C. en contra de la resolución de la Comisión Disciplinaria, por no haber cumplido con el debido proceso establecido en el número 2 del ART. 99 del Código Disciplinario. pic.twitter.com/j5RrtddGep — FESFUT (@fesfut_sv) January 20, 2021

Como resolución final la FESFUT declaró "Inadmisible" la apelación, por lo que Carlos Romero tendrá que cumplir la sanción completa que dictó la Comisión Disciplinaria. Jocoro ya cumplió tres partidos sin ser dirigidos por Carlos Romero, en su lugar, está su asistente Víctor Fuentes.

"Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer junto con la junta directiva, como te repito, espero una respuesta positiva. Ahora solo toca disfrutar el pase a semifinales", dijo Romero luego del partido en donde el Jocoro logró su pase a semifinales del Apertura 2020.

En el documento que dio a conocer la comisión se mencionó que después de ser controlado el enfrentamiento entre ambos bandos, Romero se acercó de manera molesta a la cuarteta arbitral y recrimina a los árbitros al afirmar que "favorecían al equipo marciano debido a que Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, es el máximo dirigente del Marte".

No obstante, Carlos Romero desmintió la versión del informe arbitral y asegura que en ningún momento agredió al árbitro.

"Yo no le hice mal a nadie, todos los que me conocen saben que yo nunca he insultado a un árbitro. Me duele mucho la forma como me han sancionado, no es justo pero espero que se arreglen las cosas con la apelación", dijo el técnico.