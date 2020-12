FESFUT insiste en no asentarse ante el INDES

Sobre el mediodía de este lunes 14 de diciembre, Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, reforzó la postura de no asentarse bajo la nueva Ley General de los Deportes, pese a que el INDES amenazó con quitarles las credenciales de representación internacional.

Durante sus declaraciones, Hugo Carrillo fue respaldado por todo el Comité Ejecutivo de la FESFUT, entre ellos el vicepresidente, Emerson Ávalos; y los directores Américo Rodríguez, Ernesto Allwood y Mauricio Arias.

Asimismo, Carrillo dijo que el verdadero motivo por el cual la FESFUT no se asienta ante el INDES es porque según el federativo, la nueva Ley General de los Deportes tiene 39 artículos que riñen con los estatutos del ente rector del balompié nacional y los estatutos de la FIFA.

"Para nosotros hay 39 artículos de la Ley General de los Deportes que riñen con los estatutos de la Federación y de la FIFA", dijo Hugo Carrillo

Aseguró que "en ningún momento" la FESFUT ha intuido que los estatutos están por encima de la ley.

"Lo que sí se ha sostenido es que que existen artículos de la Ley que riñen con los estatutos. La Federación presentó un cuadro comparativo señalando esos inconvenientes pero no se ha recibido respuesta por parte del INDES", agregó.

Carrillo también dirigió unas palabras sobre el hecho de que el ministerio de Gobernación fue declarado incompetente para los procesos registrales de las entidades deportivas. Mencionó que la FESFUT está en un proceso de apelación ante Gobernación y de ser desfavorecido en la resolución, buscarán alzar el proceso a otras instancias legales.

"'Se está promoviendo un proceso de apelación ante el ministerio de Gobernación, estamos esperando la respuesta del ministro. La FESFUT estaría alzando un proceso a otras instancias legales para defender los derechos obtenidos a través de decretos".

Sobre la postura del INDES de cerrar el diálogo y comunicarse directamente con la FIFA, Hugo Carrillo aseguró que tanto la FIFA apoya la postura de la FESFUT en atenerse de asentarse ante la normativa de ley. "La FIFA, CONCACAF y UNCAF apoyan a la FESFUT", sentenció Carrillo.

El máximo dirigente del fútbol salvadoreño aclaró que la FESFUT no se opone a ser auditados por el INDES y de estar al alcance del Instituto de Acceso a la Información Pública.

"La Federación está sometida a toda legislación nacional, llámese civiles, mercantiles, municipales, tributarias, en el ministerio de Trabajo, estamos sometidos a las leyes... Nosotros tenemos fiscalización, pagamos renta, IVA, estamos cumpliendo con la ley de lavado, con las auditorías que hace la FIFA, esta no regala el dinero sin antes auditarlo", mencionó.

"Yo he dicho que si tienen dudas específicas sobre las finanzas de la Federación puede preguntar, lo que sucede es que quieren que le saquemos copia a todo lo que gastamos. Si quieren hacer una revisión, yo mismo he dicho, están autorizados. Desde el momento en que cualquier federación se adscribe ante el INDES, estará regido bajo la Ley y para nosotros hay 39 artículos que riñen con nuestros estatutos", dijo sobre el tema.

LA POSTURA DEL INDES

La semana pasada, en una entrevista a exclusiva con El Gráfico, el presidente del INDES Yamil Bukele, confirmó que rompió diálogo con la FESFUT sobre el tema de asentamiento de esta federación a la nueva Ley General de los Deportes, normativa que entró en vigor desde febrero del 2020.

"Yo creo que la FESFUT no quiere cumplir la ley porque ya no tienen argumentos para seguirse negando. Dicho esto, hemos decidido cerrar la página con la FESFUT, ya no vamos a mantener un diálogo porque es algo que ya está perdido. Y responsabilizó al presidente de la FESFUT 100 por ciento de lo que le suceda al fútbol nacional puesto que es un desacato", aseguró el funcionario de gobierno.

El titular del INDES aseguró que la FESFUT se quedó sin argumentos para negarse a regular su situación legal, por lo que ahora el ente rector del deporte salvadoreño se entenderá la FIFA directamente.

"Nosotros le mandamos la correspondencia a la FIFA sobre la ilegalidad de la FESFUT y vamos a esperar la respuesta y los pasos que da la FIFA. La FIFA ya sabe sobre esta ilegalidad. Nosotros ya no vamos a hablar de la FESFUT, vamos a relacionarnos con la FIFA", aseguró Bukele.

Sobre el tema del retiro de credenciales a la FESFUT, Yamil Bukele aseguró que el INDES inició el proceso, por lo que existe cierta posibilidad de que la FIFA no reconoce al fútbol salvadoreño, o lo obliga a asentarse ante la nueva Ley.

"Vamos a seguir con el proceso legal del retiro de esa credencial mientras la FIFA nos podría desconocer o podría la FIFA decirle a la FESFUT que se inscriba", aseguró Bukele.